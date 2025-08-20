Propunerea actuală vine într-un moment în care România caută să reducă numărul firmelor fără activitate reală și să sporească încrederea între parteneri de afaceri. Consultantul Florin Leucă consideră că „ridicarea capitalului social la 8.000 lei este un pas spre profesionalizarea mediului antreprenorial și oferirea unei garanții reale creditorilor.”

„Fiind consultant de afaceri, susțin nevoia de a crește încrederea dintre participanții la activitatea economică. Propunerea Guvernului de a ridica capitalul social minim la 8.000 lei pentru SRL-uri merge clar în această direcție de a avea reguli clare privind o capitalizare minimă și o baza de îndestulare pentru creditori, dar efectele ei trebuie înțelese lucid și comparate cu ceea ce fac alte state”, spune consultantul de business Florin Leucă.

Comparația cu alte state este relevantă. Germania are un prag de peste 25.000 euro, Austria peste 35.000 euro, dar alte țări au renunțat complet la capitalul minim (Franța, Olanda, Belgia). România, cu cei circa 1.600 euro propuși, rămâne sub media Germaniei, dar peste alte țări UE.

Astfel, în timp ce unii văd măsura ca o normalizare, alții atrag atenția asupra riscului ca antreprenorii debutanți să fie descurajați. Pragul poate deveni un filtru, dar și o barieră pentru cei care nu dispun de resurse inițiale.

Statul Forma juridică Pragul de capital social impus de lege Echivalent € România SRL 8.000 RON (propunere) 1.600 Germania GmbH 25.000 €, minimum 12.500 € vărsați la înființare 25.000 Germania UG de la 1 € și reținerea profitului până la 25.000 € 1 Franța SARL/ EURL 1 € 1 Spania SL 1 € și constituire rezervă din profit până la 3.000 € 1 Italia S.r.l./ S.r.l.s. 1–10.000 €, cu vărsare integrală a aportului în numerar 1 Țările de Jos BV fără minim – Belgia SRL/ BV fără minim, dar cu o ,,capitalizare suficientă” justificată de un plan financiar obligatoriu – Polonia sp. z o.o. 5.000 PLN 1.150 Cehia s.r.o. 1 CZK 0,04 Austria GmbH 10.000 €, 5.000 € vărsați la înființare 10.000 Danemarca ApS 20.000 DKK 2.680 Suedia AB 25.000 SEK 2.180 Finlanda Oy fără minim – Marea Britanie Ltd fără minim (uzual 1 £) 1,2 SUA LLC fără minim – Canada Corp. federală fără minim – Japonia KK/ GK 1 ¥ 0,006 Coreea de Sud Chusik Hoesa fără minim –

Creșterea capitalului social vine cu beneficii, dar și cu costuri indirecte. Un capital minim mai mare înseamnă:

Un semnal de seriozitate pentru bănci și furnizori;

Creșterea încrederii între parteneri;

Posibilitatea unei structuri financiare mai solide pentru firme.

Pe de altă parte, implică și:

Amânarea lansării unei afaceri, în lipsa fondurilor disponibile;

Migrarea spre forme juridice mai riscante (PFA, II), unde răspunderea este personală;

Neîncredere în autorități, dacă măsura este percepută ca o constrângere, nu ca o reformă.

Florin Leucă atrage atenția că adevărata miză este menținerea echilibrului între libertatea de a începe o afacere și responsabilitatea față de partenerii comerciali.

Pentru antreprenorii care deja dețin un SRL sau plănuiesc să înființeze unul, specialistul recomandă o abordare etapizată. Dacă se menține o perioadă de tranziție, capitalul social poate fi majorat în timp:

Plan gradual: 4.000 lei în două tranșe sau 2.000 lei trimestrial.

Surse multiple de aport: numerar, echipamente existente, transformarea împrumuturilor asociaților în capital social.

Economisire dedicată: într-un cont separat, până la completarea sumei necesare.

Pentru cei aflați la început de drum și care nu pot aloca 8.000 lei, rămâne varianta înregistrării ca PFA sau II. Aceste forme permit validarea ideii de business fără capital inițial semnificativ, cu posibilitatea transformării ulterioare în SRL.

În cele din urmă, capitalul social este doar una dintre componentele încrederii în afaceri. Florin Leucă subliniază că antreprenorii pot câștiga credibilitate și prin alte instrumente:

Factoring, asigurare de credit comercial: metode moderne de protecție a cash-flow-ului.

Politici de risc clare: termene de plată bine definite, limite de credit, penalități aplicate.

Separarea patrimoniului personal de cel al firmei: avantajul esențial oferit de SRL față de PFA sau II.

În acest context, capitalul social de 8.000 lei devine practic o declarație de intenție a statului pentru un mediu de afaceri matur și predictibil. Totuși, dacă această regulă nu este dublată de sprijin real pentru antreprenori, riscă să rămână o barieră simbolică, nu o soluție eficientă.