Pavăl Holding s-a impus în ultimul deceniu ca unul dintre cele mai importante vehicule investiționale din România, fiind deținut și controlat de familia Pavăl. În centrul acestui imperiu se află Dedeman, rețeaua de bricolaj fondată în 1992 la Bacău, care a devenit lider incontestabil în retailul DIY din România. Însă activitatea holdingului merge mult dincolo de retail. Astăzi, Pavăl Holding are o prezență consistentă și în sectoare precum imobiliare, energie, agricultură, sănătate și distribuție, construind un portofoliu diversificat și rezilient.

În 2024, Pavăl Holding a înregistrat un profit net de 1,65 miliarde de lei, marcând o scădere de aproximativ 29% față de anul precedent. Cu toate acestea, holdingul rămâne una dintre cele mai profitabile entități din economia românească, reflectând o strategie de investiții bine calibrată și o abordare financiară solidă. De asemenea, capitalul social masiv al entităților din grup plasează holdingul în topul companiilor din România. Pe locul al treilea se află Dedeman SRL, cu un capital social de 2,57 miliarde de lei, în timp ce pe locul al doilea se poziționează PPC Renewables Romania SRL, cu 2,93 miliarde.

Dedeman a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de aproximativ 12,3 miliarde de lei, în creștere cu 6% față de 2023, și un profit net de peste 1,6 miliarde de lei. Aceste rezultate reflectă nu doar stabilitatea companiei, ci și capacitatea sa de a se adapta la cerințele în schimbare ale pieței. Totodată, numărul angajaților este în creștere, semn că grupul continuă să investească în dezvoltare și resursă umană.

Pavăl Holding a fost implicat în tranzacții de anvergură, cum ar fi achiziția portofoliului CA Immo pentru aproximativ 377 milioane de euro, dar și în preluarea unor jucători importanți din sectorul sănătății, precum Farmacia Tei și Bebe Tei. Aceste achiziții subliniază strategia grupului de diversificare și consolidare în sectoare strategice.

Prin viziunea sa pe termen lung, focusul pe investiții solide și modelul antreprenorial performant, Pavăl Holding nu doar că susține dezvoltarea economică a României, ci servește și ca sursă de inspirație pentru noile generații de antreprenori.