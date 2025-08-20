Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care va elimina posibilitatea ca angajații din sistemul public să încaseze simultan salariu și pensie. Măsura va fi aplicată imediat după adoptare și se va extinde inclusiv asupra militarilor și foștilor polițiști. Practic, persoanele aflate la vârsta de pensionare vor putea continua să lucreze în instituții de stat sau companii controlate de stat până la 70 de ani, dar doar dacă renunță la pensie, scrie RomâniaTV.NET.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că modificările sunt parte a unui pachet mai amplu de reforme care vizează reducerea privilegiilor și reașezarea cheltuielilor bugetare. Oficialul subliniază că statul trebuie să încurajeze munca și să limiteze situațiile în care persoane capabile să muncească trăiesc din ajutoare sau din combinația pensie–salariu.

„Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă. Este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. Și aceste cheltuieli înseamnă primul și în primul rând acele ajutoare sociale care se duc către persoane capabile de muncă și care ar putea să contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase în România.

Al doilea element, la fel de important, este că acele persoane care primesc bani de la statul român sub formă de salariu, sub formă de indemnizație, sub formă de pensie specială, să primească sume raportate proporțional la munca depusă sau la activitatea depusă.”

Un alt punct sensibil al reformei privește pensiile magistraților, categorie care beneficia până acum de condiții speciale de pensionare anticipată. Guvernul propune creșterea vechimii obligatorii de la 25 la 35 de ani pentru a putea ieși anticipat la pensie și limitarea nivelului pensiei la 70% din salariul net încasat în ultima lună.

„La magistrați este foarte clar ce propunem, în loc de 25 de activitate în domeniul magistraturii, să fie minimul 35 de ani, adică nu după 25 de ani de activitate, ci după 35 de ani de activitate să poată să iasă anticipat la pensie, pensia să nu poate fi mai mare decât 70% din salariul net încasat în ultima lună. Toate aceste măsuri sunt aprobate și sunt implementate în timp, pentru că nu toți ies a doua zi la pensie. Și, cu siguranță, aceste efecte se văd în funcție de numărul de persoane care, în baza noii legi, ies în următorul an, în următorii ani la pensie, conform noilor condiții.”

Noua ordonanță va afecta și structurile militare și de ordine publică. Mulți foști polițiști sau militari trecuți în rezervă s-au reangajat în sistem, beneficiind în același timp de pensie și salariu de la stat. Această practică va fi eliminată.

„Dar avem această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, de exemplu, care se va referi și la militari și la foști polițiști. Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieșit la pensie la 50 de ani și te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanțială care se va aplica imediat. Va trebui să opteze.”

Vicepremierul a precizat că, în acest moment, Guvernul nu are în vedere introducerea unor excepții de la regulă. Obiectivul declarat este acela de a încuraja tinerii să intre pe piața muncii, în special în administrația publică, în condițiile în care multe posturi sunt blocate de persoane care cumulează pensie și salariu.