Învățământul din România traversează o criză semnificativă, după ce liderii confederațiilor sindicale din domeniu au anunțat că negocierile cu Guvernul au eșuat. Ca urmare, profesorii din întreaga țară au decis să recurgă la o formă de protest fără precedent în ultimii ani: nu vor participa la festivitățile de deschidere a noului an școlar și, începând cu 9 septembrie 2025, vor refuza să susțină cursurile, deși se vor prezenta fizic la școală.

Decizia profesorilor vine ca urmare a nemulțumirilor provocate de măsurile considerate „nejuste și periculoase” pentru educație, printre care se numără și creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicaliștii avertizează că această modificare va afecta negativ calitatea învățământului, impactând atât cadrele didactice, cât și elevii.

O măsură-cheie anunțată de liderii sindicali constă într-un protest similar celui desfășurat în sistemul judiciar: prezența la locul de muncă fără a desfășura activitatea obișnuită. Astfel, începând cu 9 septembrie, profesorii vor fi prezenți în sălile de clasă, însă nu vor susține cursuri.

Scopul acestei acțiuni este de a exercita presiune asupra decidenților politici, pe care sindicaliștii îi acuză că ignoră constant nevoile reale ale sistemului educațional. Ei susțin că, dacă un astfel de protest poate fi aplicat în sistemul judiciar, același model poate fi implementat și în învățământ.

Pe lângă refuzul de a desfășura activitatea didactică, profesorii au anunțat că nu vor lua parte nici la festivitățile oficiale programate pe 8 septembrie, cu ocazia deschiderii anului școlar 2025–2026.

Liderul sindical de la Iași, Laviniu Lăcustă, a precizat că profesorii intenționează să boicoteze festivitățile programate pe 8 septembrie 2025 și că, începând cu 9 septembrie, vor recurge la o nouă formă de protest inspirată din sistemul judiciar. Astfel, cadrele didactice se vor prezenta în sălile de clasă, dar nu vor susține lecțiile, iar acțiunea va continua până când Guvernul va renunța la măsurile considerate de austeritate, în special la majorarea normei didactice, care a avut efecte negative asupra educației.