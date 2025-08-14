Modificarea suplimentului de pensie va intra în vigoare la 1 decembrie 2025 și va afecta direct pensionarii care primesc în prezent acest beneficiu separat.

Casa de Asigurări de Pensii din Germania va include suplimentul în plata lunară obișnuită, ceea ce va crește automat valoarea totală a pensiei. Noua sumă va fi calculată pe baza punctelor de venit personal acumulate până la finalul lunii noiembrie 2025.

Până acum, suplimentul era calculat după valoarea plătită anterior, însă schimbarea regulilor va duce la recalcularea întregii pensii. Acest lucru înseamnă că, în cazul unei creșteri, diferența se va reflecta în plăți retroactive pentru perioada iulie 2024 – noiembrie 2025, scriu cei de la Ziarul Românesc.

Beneficiarii vizați sunt persoanele care primesc pensie de incapacitate obținută între ianuarie 2001 și iunie 2014, caz în care suplimentul este de 7,5%, respectiv cei care au intrat între iulie 2014 și decembrie 2019, cu supliment de 4,5%.

Începând cu luna decembrie 2025, aceste procente nu vor mai fi plătite separat. Ele vor fi adăugate în pensia de bază, iar suma rezultată va fi supusă creșterilor anuale din iulie. Acest mecanism asigură că beneficiarii vor avea venituri mai mari pe termen lung, nu doar în prima lună de aplicare.

În viitor, suplimentul pentru pensia de invaliditate va fi inclus direct în pensia legală de bază. Astfel, valoarea acestuia va crește automat la fiecare ajustare anuală din luna iulie, potrivit explicațiilor oferite de t-online. Dacă suma recalculată din decembrie va depăși nivelul actual, beneficiarii vor primi automat mai mulți bani.

Cei care în prezent primesc pensie de invaliditate vor încasa și o plată unică. Casa de Pensii (DRV) va achita diferențele aferente fiecărei luni din perioada iulie 2024 – noiembrie 2025.

În cazul persoanelor care primesc și pensie de urmaș, suplimentul va fi adăugat la această plată începând din decembrie.

Odată cu creșterea valorii totale a pensiei, și venitul impozabil poate urca peste plafonul scutit de taxe. În aceste situații, o parte dintre beneficiari vor ajunge să plătească impozit, ceea ce ar putea micșora semnificativ cuantumul net al pensiei de urmaș.

Pensionarii eligibili vor primi diferența dintre noua pensie recalculată și cea primită anterior pentru fiecare lună din perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Aceasta înseamnă un total de 17 luni de plăți suplimentare, virate într-o singură tranșă.

Dacă, spre exemplu, pensia recalculată este cu 1 euro mai mare decât suma anterioară, plata retroactivă va fi de 17 euro pe an multiplicată cu fiecare lună afectată, adică 340 de euro virați odată.

„DRV va plăti diferența pentru fiecare lună din iulie 2024 până în noiembrie 2025”, precizează sursa oficială.

Pentru pensionarii care primesc și pensie de urmaș, suplimentul va fi integrat în totalul plății lunare. Astfel, valoarea totală a pensiei crește, dar și venitul impozabil poate depăși pragul neimpozabil.

În acest caz, există riscul ca o parte dintre beneficiari să devină impozabili, ceea ce ar putea reduce suma netă încasată.

Deși recalcularea poate crește impozitul datorat, Casa de Pensii subliniază că nu vor exista obligații de returnare în situația în care noua sumă este mai mică decât suplimentul anterior.

Procesul de recalculare va viza aproximativ trei milioane de pensionari. Instituția responsabilă va compara suma din noiembrie 2025 cu valoarea recalculată din decembrie 2025, bazată pe contribuțiile personale și punctele acumulate până la 30 noiembrie.

Dacă diferența este pozitivă, aceasta va fi plătită retroactiv pentru 17 luni. Dacă este negativă, pensia recalculată devine noua sumă de referință, fără solicitarea returnării banilor.

Din ianuarie 2025, pensionarii cu capacitate redusă de muncă beneficiază de limite de venit mai ridicate. Persoanele cu incapacitate totală pot câștiga până la 19.661,25 euro pe an din activități cu timp parțial, față de vechiul prag de 18.558,75 euro.

În cazul celor cu incapacitate parțială, plafonul urcă la 39.322,50 euro anual. Aceste schimbări permit beneficiarilor să își completeze veniturile din surse suplimentare fără a pierde drepturile la pensie.