Cele mai bune modalități de a economisi bani la cumpărături. Pentru mulți oameni cumpărăturile ocupă mare parte din bugetul lunar. Indiferent dacă încerci să economisești bani când cumperi alimente sau să reduci costul cumpărăturilor online, site-ul Hastee oferă câteva sfaturi pentru a vă ajuta.

Fie că vrei să cheltuiești mai puțini bani sau să reduci costul cumpărăturilor online, aceste sfaturi pot fi de mare ajutor.

Fă-ți o listă cu tot ce cumperi într-o lună obișnuită. Acest lucru te va ajuta să descoperi mai ușor unde și cum poți reduce cheltuielile.

Interesează-te despre prețuri. Verifică concurența și compară prețurile. De exemplu, ar putea fi mai ieftin să mergi la un alt supermarket sau să cumperi electronice de pe un alt site.

Mare grijă în această perioadă la ofertele speciale. Voucherele, ofertele speciale și ofertele de cashback au fost inventate pentru a te face să cheltuiești mai mult, nu mai puțin. Nu cumpăra niciodată ceva de care nu ai nevoie, doar pentru că ți se spune insistent că este „la ofertă”.

Nu cumpăra orice lucru din impuls. Gândește-te bine înainte de a face o achiziție, mai ales dacă este scumpă. Gândește-te de două ori înainte de a da drumul la o comandă pe online sau de a mai cumpăra o pereche de ochelari de soare de la magazinul din colț.

Verificați recenziile. Dacă nu ești sigur de un produs, verifică online dacă există recenzii. Pur și simplu introdu numele obiectului într-un motor de căutare, urmat de „recenzie”.

Poți descoperi că anumite obiecte nu merită banii, pentru că recenziile arată adesea partea goală a paharului a unui produs.

În calitate de consumator, aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la problemele legate de orice bunuri sau servicii pe care le-ați achiziționat.

Dacă ceva nu merge bine, cumpărarea cu cardul de credit sau de debit vă oferă o protecție mai mare decât plata în numerar sau cec.

Cardurile de credit oferă cea mai mare protecție – atâta timp cât articolul sau serviciul pe care l-ați cumpărat costă peste 100 de lire sterline. Puteți face o reclamație împotriva furnizorului cardului în temeiul Secțiunii 75 din Legea privind creditul de consum pentru a vă recupera banii.

