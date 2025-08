Destinul unuia dintre cei mai influenți lideri ai României postbelice a fost marcat, încă din copilărie, de o serie de tragedii și încercări greu de imaginat pentru o familie implicată în mișcarea comunistă. Povestea părinților lui Ion Iliescu reflectă nu doar vremurile tulburi de dinainte și de după al Doilea Război Mondial, ci și un lanț de sacrificii personale, conflicte politice și drame familiale, așa cum reiese chiar din mărturiile fostului președinte.

Ion Iliescu a vorbit deschis, în cartea sa „Fragmente de viață și de istorie trăită”, despre originile sale și despre drumul sinuos parcurs de părinții săi, ambii implicați activ în mișcarea comunistă, într-o epocă în care Partidul Comunist Român funcționa în ilegalitate.

Tatăl său, primul din familie care a reușit să urmeze studii după școala primară, a absolvit gimnaziul de arte și meserii și a lucrat ca mecanic de locomotivă la atelierele CFR din București. Iliescu menționează:

Implicarea tatălui în lupta sindicală și activitatea politică i-au adus arestarea în 1939, urmată de internarea în lagărele de la Caracal și Târgu Jiu. Acolo, tatăl lui Iliescu l-a întâlnit pe Gheorghiu-Dej, viitorul lider al României comuniste, însă relația lor avea să fie tensionată, culminând cu excluderea din partid de către grupul condus de Gheorghiu-Dej.

Moartea tatălui, survenită la doar 44 de ani, după eliberarea din detenție, a reprezentat o traumă pentru familia Iliescu:

Viața de familie a lui Ion Iliescu s-a schimbat radical după decesul mamei naturale. Tatăl său s-a recăsătorit cu o femeie din Maramureș, care i-a devenit mamă adoptivă și sprijin esențial în copilărie. Fostul președinte și-a exprimat mereu recunoștința și atașamentul pentru această figură feminină, cu o poveste impresionantă de viață.

Nici mama sa nu a fost ocolită de rigorile represiunii interne din partid. În toamna anului 1944, a fost îndepărtată din Partidul Comunist, pentru că a refuzat să se despartă de soțul ei, recent eliberat din lagăr. În plus, Gheorghiu-Dej a păstrat ostilitatea față de familia Iliescu chiar și după moartea tatălui.

În ciuda traumelor și lipsurilor, Ion Iliescu a crescut într-o atmosferă de speranță, crezând în idealurile comuniste. Educația și ascensiunea socială au fost, pentru el, dovada că destinul poate fi schimbat.

„În ciuda acestor „accidente” trăite de părinţii mei, în copilărie şi în tinereţe am fost hrănit cu ideea că societatea comunistă va aduce fericirea pentru cei umili, că-i va ajuta să-şi regăsească demnitatea de oameni. Crescut într-o familie fără resurse materiale şi petrecându-mi copilăria într-o casă cu pământ pe jos, faptul că am putut termina liceul, că am putut să mă înscriu la Institutul Politehnic şi că am ajuns, cu timpul, să locuiesc în condiţii mai puţin mizerabile mi se părea suficient pentru a crede că suntem pe drumul cel bun”, mărturisește Iliescu.