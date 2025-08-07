Totul a început cu o farsă pusă la cale de prietenul său apropiat, cântărețul Daniel Iordăchioaie. Acesta obișnuia să-l sune și să se prefacă a fi o admiratoare misterioasă, într-un joc de tachinări frecvente între cei doi.

Farsa a atins un nivel neașteptat când, într-una dintre aceste conversații, Florin Piersic a primit un apel de la Victor Opaschi, consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu.

„Ne tachinam mereu, și era genul lui să se joace la telefon cu mine”, a povestit Piersic într-un interviu.

Convins că este vorba din nou de o glumă pusă la cale de Daniel Iordăchioaie, actorul a rostit o expresie extrem de deocheată – „Să-mi giugiulești bărzoiul!” – fără să știe că se adresează unui oficial de la Cotroceni.

Confuzia a fost totală, iar actorul a fost la un pas de a produce o gafă diplomatică de proporții.

Situația a devenit și mai tensionată după doar câteva momente, când Opaschi i-a pasat telefonul chiar președintelui Ion Iliescu, care dorea să vorbească cu marele actor.

Neștiind cine se află la capătul firului, Piersic era pregătit să repete gluma, crezând că este tot prietenul său care continuă farsa. În ultima clipă, recunoscând vocea reală a președintelui Ion Iliescu, actorul și-a dat seama de confuzie și a evitat o gafă majoră.

„Noroc că v-am recunoscut vocea, că era să vă zic să-mi giugiuliți bărzoiul!”, i-a spus actorul râzând.

Reacția președintelui a fost una calmă și prietenoasă: „De-asta e așa palid Opaschi…”, a spus Iliescu amuzat, iar întreaga situație s-a încheiat într-o notă amuzantă. Momentul a rămas o amintire memorabilă pentru Florin Piersic, devenind una dintre numeroasele sale povești savuroase din culisele vieții publice.

Îndrăgitul actor a explicat că fusese de fapt sunat de președintele Iliescu pentru a-i organiza o petrecere la Palatul Cotroceni. Evenimentul urma să fie găzduit cu ocazia aniversării de 60 de ani a lui Florin Piersic.

Momentul spumos în care maestrul Florin Piersic povestește întreaga convorbire cu Ion Iliescu poate fi văzut mai jos, începând cu minutul 6:33.

Amintim că maestrul Florin Piersic a transmis un mesaj înainte de moartea fostului președinte Ion Iliescu.