Într-o seară învăluită de emoție și reverență culturală, Mănăstirea Sihăstria Putnei a devenit, pe 21 mai, scena unei întâlniri rare dintre spiritualitate și artă. Sub genericul „Putna, vatră de cuvânt și poveste”, evenimentul a adunat personalități marcante ale culturii române într-un omagiu adus tradiției și memoriei vii.

În centrul atenției s-a aflat Florin Piersic, una dintre figurile legendare ale cinematografiei și teatrului românesc, care, la 89 de ani, continuă să captiveze inimile publicului, deși semnele vârstei și ale încercărilor recente de sănătate devin tot mai vizibile.

Piersic a urcat cu demnitate în fața celor prezenți, sprijinit de un baston, dar purtând pe chip aceeași lumină caldă cu care și-a obișnuit generații întregi de spectatori.

Momentul a fost cu atât mai special cu cât actorul a fost onorat cu titlul de „Cetățean de Onoare al comunei Putna”, alături de interpreta Sofia Vicoveanca, într-un gest simbolic de recunoaștere a contribuției lor esențiale la păstrarea spiritului românesc.

Prezent și la hramul Parohiei Straja II, Florin Piersic a fost întâmpinat cu căldură de localnici din Straja și din zona Vicovului. A fost un prilej de reîntâlnire cu oamenii, cu tradiția și cu locurile care vorbesc despre rădăcinile profunde ale identității naționale.

Într-un gest de profund respect și prețuire, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, arhimandritul Iosif Onică, i-a transmis actorului că, dacă își va dori, mănăstirea îi va pune la dispoziție un loc de veci, în grădina locașului de cult, lângă mormântul IPS Pimen – o ofertă care vorbește despre legătura dintre memorie, vocație și eternitate.

Florin Piersic nu a ascuns dificultățile prin care a trecut în ultimul an.

Cu o sinceritate tulburătoare, Piersic a mulțumit celor care l-au susținut în momentele dificile, punând accent pe legătura profundă dintre artist și public – o relație care depășește scena și timpul.

„Anul 2024 a fost unul de încercare pentru mine. Eu am avut a doua șansă la viață. Am simțit că sunt vegheat din plin. Și, mai ales am simțit dragostea oamenilor care s-au rugat pentru mine. Iar eu le mulțumesc din tot sufletul meu și pentru dragostea pe care mi-o poartă, dar și pentru că s-au rugat pentru mine”, a mărturisit actorul, vizibil emoționat.