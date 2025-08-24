Șeful companiei OpenAI, Sam Altman, a discutat cu secretarul britanic pentru tehnologie, Peter Kyle, un acord în valoare de 2,3 miliarde de euro pentru a oferi Marii Britanii acces premium la ChatGPT.

Întâlnirea a avut loc la San Francisco, în cadrul unei întrevederi mai ample, potrivit publicației The Guardian.

Regatul Unit este deja una dintre primele cinci piețe globale pentru abonamentele plătite ale platformei AI, iar guvernul britanic își propune să atragă investiții masive în acest domeniu, după ce a semnat acorduri și cu rivalii OpenAI – Google și Anthropic.

Totuși, discuțiile vin pe fondul controverselor legate de drepturile de autor și de impactul inteligenței artificiale asupra industriilor creative.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a afirmat că milioane de britanici utilizează deja ChatGPT în varianta gratuită zilnic și a explicat că, în iulie, compania a semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul britanic pentru a analiza modalitățile prin care AI poate sprijini dezvoltarea economică a țării.

Oficialul a precizat că obiectivul comun al celor două părți este democratizarea accesului la AI, subliniind că, pe măsură ce tot mai multe persoane o folosesc, cu atât beneficiile acestei tehnologii se pot răspândi mai rapid.

„Milioane de britanici folosesc deja ChatGPT gratuit în fiecare zi. În iulie, am semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul pentru a explora cum putem sprijini cel mai bine creșterea AI în Marea Britanie, pentru Marea Britanie. În conformitate cu viziunea guvernului de a folosi această tehnologie pentru a debloca oportunități economice pentru oamenii de zi cu zi, obiectivul nostru comun este democratizarea accesului la AI. Cu cât mai mulți oameni îl pot folosi, cu atât mai mult se vor răspândi beneficiile sale”, a transmis un reprezentant al OpenAI.

OpenAI a purtat negocieri similare și cu alte state, convenind deja cu Emiratele Arabe Unite utilizarea ChatGPT la nivel național, inclusiv în sectoare precum transporturi, sănătate și educație.

La rândul său, Peter Kyle a declarat anterior că, dacă în următorul deceniu s-ar constitui un nou consiliu de securitate al ONU, influența în domeniul tehnologic, în special în AI, ar fi determinantă pentru stabilirea celor mai puternice țări.

El a subliniat în cadrul unui podcast că își dorește ca Marea Britanie să fie printre liderii globali în domeniu, deoarece statele aflate în frunte vor decide cum va fi utilizată și implementată această tehnologie.

„Îmi doresc să fim chiar în fruntea (AI), pentru că acele țări vor fi cele care vor decide cum merge, cum este folosită și implementată”, spunea Peter Kyle în urmă cu câteva săptămâni.

În paralel, dezbaterea internă privind AI rămâne intensă. Miniștrii au fost criticați de artiști precum Elton John și Tom Stoppard pentru modificările propuse la legea drepturilor de autor, care ar permite companiilor de AI să-și antreneze modelele pe opere protejate, exceptând situațiile în care autorii solicită retragerea.

Creatorii acuză că guvernul laburist este prea apropiat de marile companii tech, în timp ce organizația UKAI atrage atenția că strategiile oficiale avantajează giganții tehnologici, în detrimentul firmelor mai mici.

Un purtător de cuvânt al guvernului a respins aceste critici, afirmând că autoritățile colaborează cu OpenAI și alte companii de top pentru a explora investiții în infrastructura britanică, pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a testa riguros securitatea noilor tehnologii înainte ca acestea să fie lansate.

Totodată, Departamentul pentru știință și tehnologie a precizat că nu există nicio propunere privind oferirea accesului cetățenilor britanici la ChatGPT Plus și că nu au fost purtate discuții pe acest subiect cu alte departamente guvernamentale.