TikTok intenționează să concedieze sute de angajați din Marea Britanie care moderează conținutul care apare pe platforma sa. Personalul afectat lucrează în echipa „Trust and Safety” din Londra. Personalul afectat va putea aplica pentru alte roluri interne și va avea prioritate dacă îndeplinește cerințele minime ale postului.

Planul TikTok prevede mutarea activității în alte birouri din Europa. TikTok va investi în utilizarea AI pentru a-și extinde activitatea de moderare. TikTok a informat că va maximiza eficiența și viteza pe măsură ce dezvoltăm această funcție critică pentru companie, beneficiind de avantajele progreselor tehnologice.

TikTok utilizează o combinație de sisteme automatizate și moderatori umani. 85% din postările care încalcă regulile sunt eliminate de sistemele sale automatizate, inclusiv AI. Această investiție contribuie la reducerea frecvenței cu care evaluatorii umani sunt expuși la imagini tulburătoare.

„Continuăm reorganizarea pe care am început-o anul trecut pentru a consolida modelul nostru global de operare pentru încredere și siguranță, care include concentrarea operațiunilor noastre în mai puține locații la nivel global”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok pentru BBC.

„Această decizie pune lăcomia corporativă înaintea siguranței lucrătorilor și a publicului. Angajații TikTok trag de mult timp semnalul de alarmă cu privire la costurile reale ale reducerii echipelor de moderatori umani în favoarea unor alternative AI dezvoltate în grabă și imature. Reducerile au fost anunțate chiar în momentul în care angajații companiei sunt pe punctul de a vota recunoașterea sindicatului lor.”, a avertizat John Chadfield, responsabilul național pentru tehnologie al Sindicatului Lucrătorilor din Comunicații

Măsura vine într-un moment în care Marea Britanie a înăsprit cerințele privind verificarea conținutului care apare pe platformele sociale, în special vârsta celor care îl vizualizează. Legea privind siguranța online a intrat în vigoare în luna iulie, aducând cu sine amenzi potențiale de până la 10% din cifra de afaceri globală totală a unei companii pentru nerespectarea acesteia.

TikTok a introdus în acea lună noi controale parentale, care le-au permis părinților să blocheze anumite conturi pentru a nu mai interacționa cu copiii lor, precum și să le ofere mai multe informații despre setările de confidențialitate utilizate de adolescenții mai mari. Cu toate acestea, TikTok a fost criticată pentru că nu a făcut suficient.

TikTok a declarat la momentul respectiv că sistemele sale de recomandare funcționează în conformitate cu „măsuri stricte și cuprinzătoare care protejează confidențialitatea și siguranța adolescenților”.