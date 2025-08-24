Tesla a majorat prețul versiunii de top a pickup-ului electric Cybertruck cu 15.000 de dolari în Statele Unite, în ciuda vânzărilor sub așteptări și a numeroaselor rechemări în service, potrivit Reuters.

Modelul „Cyberbeast” ajunge astfel la 114.990 de dolari și include un nou „Luxe Package”, care oferă funcția Supervised Full Self-Driving și acces gratuit la rețeaua de încărcare Supercharger. Prețurile celorlalte versiuni ale Cybertruck au rămas neschimbate.

Această creștere semnificativă contrazice promisiunea inițială a CEO-ului Elon Musk din 2019, care estimase un preț de pornire de aproximativ 40.000 de dolari. La lansarea din 2023, Tesla stabilise însă prețul de bază la 60.990 de dolari, adică peste 50% mai mult decât prognoza inițială.

În același timp, concurenți precum Ford F-150 Lightning și Chevrolet Silverado EV au păstrat prețuri de pornire mai accesibile pentru modelele lor, intensificând competiția.

Deși Musk a susținut că Tesla poate produce anual peste 125.000 de unități Cybertruck, cu un potențial de 250.000 în 2025, realitatea a fost până acum mai modestă.

Rechemările și problemele de calitate au afectat cererea, iar vânzările pickup-ului reprezintă doar o mică parte din livrările totale ale companiei.

O campanie de rechemări în service din luna martie, care a vizat aproximativ 46.000 de vehicule produse între noiembrie 2023 și februarie 2025, indică faptul că vânzările cumulative rămân considerabil sub capacitatea anuală estimată.

Vânzările modelului Cybertruck al companiei Tesla reprezintă doar o mică parte din cele peste 1 milion de rezervări pe care compania le-a înregistrat cu o lună înainte de începerea livrărilor, în noiembrie 2023.

Până în prezent, vânzările în SUA totalizează puțin peste 52.000 de unități, potrivit Cox Automotive.

„Este un vehicul cu adevărat remarcabil. Îmi place foarte mult designul, dar eu tind să apreciez orice lucru care iese în evidență. Și acesta cu siguranță iese în evidență”, a declarat Sean Tucker, redactor-șef al Cox Automotive, potrivit CNBC.

Designul futurist al Cybertruck a atras atenția, dar a avut un impact limitat, în special în rândul cumpărătorilor de camionete.

Specificațiile mașinii nu au fost la înălțimea celor promovate de Tesla la început și, în unele cazuri, nu au fost la înălțimea celor oferite de pickup-urile cu motor pe benzină de top. Au existat, de asemenea, multe probleme de calitate și de producție, compania emițând opt rechemări voluntare în puțin mai mult de un an.

Având în vedere toți acești factori, plus o capacitate de remorcare și de încărcare mai mică decât cea promovată și autonomia dezamăgitoare a bateriei, mulți cumpărători de camioane au rămas pe margine.