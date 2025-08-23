Iată care sunt cei mai bogați 10 oameni din lume și câteva dintre investițiile lor importante, conform Indicelui Miliardarilor Bloomberg, la 13 august 2025, potrivit bankrate.com.

Elon Musk este una dintre cele mai controversate figuri din lumea afacerilor. Născut în Africa de Sud, Musk a transformat Tesla într-un jucător important pe piața vehiculelor electrice și promovează călătoriile în spațiu cu proiectul său, SpaceX.

Musk a făcut o mică avere ca acționar timpuriu al PayPal și, recent, a achiziționat Twitter, pe care l-a redenumit X.

Musk a generat controverse în ultimii ani, susținându-l pe președintele Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, înainte de a deveni imaginea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Dat și consumând droguri în timpul unui interviu difuzat cu podcasterul de top Joe Rogan.

Larry Ellison a co-fondat compania de software Oracle și a condus-o decenii la rând, înainte de a deveni directorul tehnic și președintele executiv.

Ellison deține aproape toată insula hawaiană Lana’i.

Mark Zuckerberg este fondatorul Meta Platforms, compania cunoscută anterior sub numele de Facebook. Zuckerberg a lansat Facebook din camera căminului de la Harvard și l-a extins rapid în anii următori.

Meta deține platformele de socializare Facebook și Instagram, precum și serviciul de mesagerie WhatsApp. Compania investește, de asemenea, masiv în inteligența artificială.

Ca fondator al Amazon, Jeff Bezos a devenit un nume cunoscut în boom-ul dot-com din anii 1999-2000, dar averea sa a crescut cu adevărat după criza financiară din 2008-2009. În deceniul care a urmat, Amazon s-a extins în servicii web, logistică și transport maritim și multe altele.

Bezos a cumpărat ”The Washington Post”, în 2013, pentru 250 de milioane de dolari și a fondat Blue Origin, o companie aerospațială care comercializează călătoriile în spațiu.

Este, de asemenea, un filantrop renumit, înființând Bezos Earth Fund în 2020 cu o donație de 10 miliarde de dolari. A declarat că va dona cea mai mare parte a averii sale.

Larry Page a cofondat Google, redenumită ulterior Alphabet, împreună cu un alt membru al acestei liste (locul 7). A condus compania din 1997 până în 2001 și apoi din nou din 2011 până în 2019.

Steve Ballmer și-a făcut avere și prin intermediul Microsoft și a fost unul dintre primii directori ai companiei. A condus compania din 2000 până în 2014 și ulterior a cumpărat Los Angeles Clippers, o franciză de baschet profesionist a Asociației Naționale de Baschet.

Împreună cu Page, Sergey Brin a cofondat Google și a fost președintele companiei mai mulți ani, până când s-a retras, în 2019. El și Page au dezvoltat literalmente Google într-un garaj din Silicon Valley.

Jensen Huang este cofondatorul și CEO-ul Nvidia, compania de semiconductori care a cunoscut o creștere enormă, determinată de cererea în plină expansiune pentru tehnologia inteligenței artificiale. Compania este cea mai valoroasă din lume. In iulie 2025, a devenit prima care a atins o valoare de piață de 4 trilioane de dolari.

Bernard Arnault a fondat LVMH, o companie care a achiziționat diverse mărci franceze de modă precum Christian Dior, Louis Vuitton, dar și branduri ca Moët și Hennessy.

Conglomeratul de lux a achiziționat Tiffany recent și se numără printre cele mai mari companii din Europa după capitalizarea de piață.

Warren Buffett, cunoscut drept ”Oracolul din Omaha” pentru perspicacitatea sa profetică în investiții, investește încă din copilărie. El este șeful Berkshire Hathaway, un conglomerat de investiții, de mai bine de 60 de ani.

Berkshire deține participații masive în unele din cele mai mari companii din America, inclusiv Apple, Coca-Cola și multe altele. Întâlnirea anuală a companiei sale atrage zeci de mii de investitori și a fost numită „Woodstock-ul capitalismului”.