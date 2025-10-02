Miercuri, 2 octombrie 2025, Elon Musk a intrat în istorie, devenind primul pământean al cărui patrimoniu net a atins pragul incredibil de 500 de miliarde de dolari. Momentul s-a consemnat exact la ora 22:55, ora României, potrivit indexului miliardarilor realizat de prestigioasa publicație Forbes, care a estimat averea lui Musk la 499,5 miliarde de dolari.

Factorul decisiv care a propulsat averea lui Musk peste această bornă uriașă a fost evoluția acțiunilor Tesla. Într-o singură zi, prețul lor a crescut cu aproape patru procente, echivalând cu o majorare de aproximativ șapte miliarde de dolari a patrimoniului miliardarului. Aceasta vine într-un context favorabil pentru Tesla, ale cărei acțiuni au înregistrat, în acest an, un avans de 14%.

Mai mult, consiliul de administrație al companiei a propus luna trecută un plan de compensare pentru Musk în valoare de un trilion de dolari, evidențiind influența majoră pe care acesta o exercită asupra producătorului de vehicule electrice.

Averea lui Musk nu provine doar din Tesla. Investițiile sale în domenii emergente, precum startup-ul de inteligență artificială xAI și compania spațială SpaceX, au avut un rol semnificativ în sporirea patrimoniului său. Potrivit agenției Reuters, succesul acestor proiecte și diversificarea afacerilor i-au consolidat poziția de lider în topul miliardarilor mondiali.

Totuși, implicarea lui Musk în politică i-a adus și pierderi considerabile. Conform presei americane, miliardarul a pierdut aproximativ 20 de milioane de dolari după ce a pariat pe un candidat pro-Trump la alegerile pentru Curtea Supremă din Wisconsin. În plus, acțiuni precum oferirea de cecuri de câte un milion de dolari alegătorilor la un miting electoral și concedierea a mii de angajați federali, după numirea sa la șefia Departamentului pentru eficiență guvernamentală, i-au afectat atât imaginea, cât și valoarea companiilor pe care le controlează.

CNN comentează asupra acestei situații: ”Alianța lui Musk cu extrema dreaptă a incendiat marca Tesla în ochii cumpărătorilor (..) de stânga. Banii pot cumpăra o mulțime de lucruri, dar nu toate lucrurile. Iar odată cu scăderea continuă a vânzărilor Tesla, lui Musk i se reamintește dur că nu este singurul care poate folosi o carte din buzunar pentru a trimite un mesaj”.

Chiar și cu aceste provocări, Musk rămâne de departe cel mai bogat om din lume. Pe locul doi în clasamentul Forbes se află Larry Ellison, fondatorul Oracle, cu o avere netă estimată la circa 351,5 miliarde de dolari, ceea ce evidențiază distanța considerabilă dintre Musk și următorul miliardar din top.

Recordul atins de Elon Musk marchează nu doar o performanță personală remarcabilă, ci și un simbol al influenței uriașe pe care tehnologia, inovația și afacerile emergente o au asupra economiei globale. Creșterea rapidă a valorii Tesla și succesul proiectelor sale spațiale și de inteligență artificială subliniază rolul său central în conturarea viitorului tehnologic și economic.