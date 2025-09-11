Nvidia, cea mai valoroasă companie: CEO-ul Jensen Huang ajunge pe locul 10 în topul miliardarilor Bloomberg

Nvidia este cea mai valoroasă companie, iar CEO-ul său, Jensen Huang, se clasează pe locul 10 în Indicele Miliardarilor Bloomberg. La închiderea bursei de luni, averea netă a lui Huang era de 147 de miliarde de dolari americani.

În fruntea Indicelui Miliardarilor Bloomberg se afla cofondatorul Oracle, Larry Ellison, care are o avere netă de 393 de miliarde de dolari americani. Acesta este urmat de CEO-ul Tesla, Elon Musk, care are o avere netă de 385 de miliarde de dolari americani.

Cele două companii care reprezintă o parte masivă din averea lui Elon Musk, Tesla și SpaceX, sunt evaluate împreună la aproximativ 1,6 trilioane de dolari americani, ceea ce reprezintă mai puțin de 40% din valoarea de piață a Nvidia. Cu toate acestea, Huang se clasează pe locul 10 în Indicele Miliardarilor Bloomberg din cauza diluării acțiunilor.

Înainte de IPO-ul Nvidia din anul 1999, Huang deținea 12,8% din companie, ceea ce înseamnă că acțiunile sale ar valora, acum, peste 500 de miliarde de dolari americani.

Chiar dacă este normal ca fondatorii să vândă acțiuni și să vadă diluarea proprietății lor atunci când companiile lor devin publice, Huang a înregistrat o scădere mult mai mare a acțiunilor sale. Acțiunile lui Huang în Nvidia au scăzut la 9,9% în anul 1999, la 7,1% în anul 2003, la 4,4% în anul 2010, apoi s-au stabilizat între 3,5% și 4% din anul 2020 până acum.

Procentul de deținere al lui Huang a scăzut cu peste două treimi deoarece Nvidia a emis cantități masive de acțiuni pentru a oferi capital propriu angajaților săi. Nvidia a raportat compensații nemeritate pe bază de acțiuni de 14 miliarde de dolari americani în data de 27 iulie 2025, o mare parte din care se așteaptă să recunoască în aproximativ doi ani. Nvidia a compensat o parte din diluție prin răscumpărări de acțiuni, dar acțiunile sale în circulație au crescut de la 1,7 miliarde ajustate la divizare, când a devenit publică, la peste 23 de miliarde, ceea ce reprezintă o creștere de circa 14 ori.

Un alt motiv pentru care participația lui Huang s-a redus este acela că a vândut acțiuni, inclusiv un plan de tranzacționare prestabilit de a vinde până la 6 milioane de acțiuni în anul 2025, în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari la prețul actual al acțiunilor Nvidia.