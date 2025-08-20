Nvidia ia în calcul introducerea pe piaţa chineză a unui nou cip de inteligenţă artificială, mai puternic decât modelul H20, într-un moment în care reglementările americane privind exporturile de tehnologie de vârf rămân stricte.

Potrivit unor surse citate de Reuters, noul produs, denumit provizoriu B30A, ar urma să fie construit pe arhitectura Blackwell şi să ajungă la clienţii din China pentru testare încă din luna viitoare.

Compania americană a confirmat pentru CNBC că explorează mai multe direcţii de dezvoltare, dar a subliniat că toate proiectele respectă cadrul legal internaţional:

„Evaluăm o varietate de produse pentru foaia noastră de parcurs, astfel încât să fim pregătiţi să concurăm în limitele permise de guverne. Toate produsele noastre sunt dezvoltate cu aprobarea deplină a autorităţilor relevante şi sunt destinate exclusiv utilizării comerciale benefice”, a transmis Nvidia într-un comunicat pentru CNBC.

Planurile apar în timp ce tensiunile comerciale dintre Washington şi Beijing rămân ridicate. La începutul lunii, Nvidia şi rivalul său AMD au convenit să cedeze 15% din veniturile obţinute din vânzările către China guvernului american, pentru a putea continua exporturile pe o piaţă estimată la miliarde de dolari.

Administraţia Trump a suspendat în aprilie vânzarea de cipuri AI avansate către China, invocând motive de securitate naţională. Anterior, în 2023, administraţia Biden restrânsese sever accesul Beijingului la astfel de tehnologii.

În acest context, Nvidia a dezvoltat modelul H20, iar AMD a lansat MI308, ambele adaptate pentru a respecta limitele impuse.

Secretarul Comerţului, Howard Lutnick, l-a lăudat pe CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, sugerând că acesta caută permanent soluţii pentru a menţine compania competitivă:

Preşedintele Donald Trump a dezvăluit recent că iniţial ceruse 20% din vânzările Nvidia în China, însă Jensen Huang a negociat reducerea la 15%. Totodată, liderul de la Casa Albă a menţionat că ar putea permite comercializarea unui model Blackwell „semnificativ redus”, cu performanţe tăiate cu 30% – 50% faţă de versiunea standard.