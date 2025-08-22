Autoritatea americană a constatat că Tesla a transmis numeroase rapoarte privind incidente rutiere la câteva luni după producerea acestora, deși legislația impune raportarea în termen de 1–5 zile de la notificare. În aprilie, NHTSA a actualizat și consolidat regulile privind raportarea incidentelor.

Tesla a explicat agenției că întârzierile au fost cauzate de probleme în procesul intern de colectare a datelor, care au fost deja remediate. În anumite situații, rapoartele au fost trimise în loturi mari, iar în altele, pe măsură ce informațiile deveneau disponibile.

Agenția americană pentru siguranța auto a anunțat joi că va investiga întârzierile Tesla în transmiterea rapoartelor privind accidentele care implică sisteme avansate de asistență la conducere sau vehicule autonome.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier a declarat că a identificat numeroase rapoarte privind accidente ale Tesla care au sosit la câteva luni sau mai mult după producerea incidentelor.

Autoritatea de reglementare impune ca raportul să fie transmis în termen de una până la cinci zile de la primirea notificării privind accidentul de către companie. În aprilie, agenția a revizuit cerințele, notează Reuters.

Agenția de siguranță a declarat că va deschide o anchetă de audit „pentru a evalua cauza potențialelor întârzieri în raportare, amploarea acestor întârzieri și măsurile de atenuare pe care Tesla le-a dezvoltat pentru a le remedia”.

Tesla nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

NHTSA a precizat că „atunci când rapoartele au fost transmise, Tesla le-a transmis în unul din cele două moduri. Multe dintre rapoarte au fost transmise ca parte a unui singur lot, în timp ce altele au fost transmise în mod continuu”.

În discuțiile cu compania, Tesla „indică faptul că momentul transmiterii rapoartelor s-a datorat unei probleme cu colectarea datelor de către compania, care a fost acum remediată”, a transmis autoritatea de reglementare.

NHTSA verifică, de asemenea, dacă au rămas nerezolvate rapoarte privind incidente anterioare și dacă rapoartele transmise includ toate datele necesare și disponibile.

NHTSA a declarat că va analiza motivele întârzierilor în raportarea incidentelor, amploarea acestora, măsurile adoptate de Tesla pentru remediere, precum și eventualele rapoarte lipsă sau informații incomplete.

Multe vehicule Tesla sunt echipate cu Autopilot, un sistem conceput pentru a ajuta șoferii pe autostrăzile cu acces limitat, și cu așa-numita funcție „Full Self Driving” a companiei, care ar trebui să poată ghida mașinile atât pe străzile orașului, cât și pe autostrăzi.

Ambele funcții ar trebui utilizate numai cu o persoană pe scaunul șoferului, care este atentă și poate prelua controlul mașinii, notează CNN.

Din octombrie, NHTSA investighează coliziunile Tesla legate de sistemul „Full Self Driving”, în condiții de vizibilitate redusă pe șosea. Ancheta vizează 2,4 milioane de vehicule Tesla echipate cu tehnologie de conducere complet autonomă, după ce au fost raportate patru coliziuni, inclusiv un accident mortal în 2023.

În ianuarie, Autoritatea a deschis separat o anchetă privind 2,6 milioane de vehicule Tesla, în urma rapoartelor privind accidente care implică o funcție care permite utilizatorilor să-și deplaseze mașinile de la distanță.

NHTSA examinează cu atenție implementarea de către Tesla a robotaxiurilor autonome în Austin, Texas, lansată în iunie, și a declarat într-un e-mail trimis către Tesla în 1 iulie că încă analizează implementarea și dorește să afle dacă angajații Tesla pot conduce vehiculele de la distanță.