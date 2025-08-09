Marco Leu, fiul fostului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident serios în timpul sesiunilor de calificare de la Super Rally Timișoara.

Vehiculul implicat, un Audi RB GT3 care a aparținut tatălui său, a suferit daune semnificative după ce a lovit un parapet de beton și a fost proiectat într-o altă mașină staționată pentru încărcare.

Din informațiile preliminare, se presupune că autovehiculul ar fi suferit o defecțiune la sistemul de frânare. Marco Leu, aflat la volanul mașinii de competiție în momentul incidentului, a scăpat nevătămat. Din păcate, copilotul său a suferit răni, iar vehiculul a fost grav avariat în urma impactului.

Potrivit primelor informații, frânele mașinii ar fi cedat în timpul rulării, ceea ce a dus la pierderea controlului. Autoturismul a părăsit pista, a distrus un parapet de beton și s-a oprit pe o Tesla parcată în apropiere.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiții de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieșit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă„, transmit reprezentantii IPJ Timis.

Evenimentul sportiv este organizat în memoria lui Mihai Leu, considerat o legendă a motorsportului din România. Incidentul s-a produs în timpul antrenamentelor și recunoașterii traseului, înainte ca etapa oficială să înceapă la ora 14:00. Festivitatea de premiere era programată pentru ora 16:00. Marco Leu avea rolul de a deschide competiția de la Timișoara.

Pe grila de start sunt înscriși piloți din diverse discipline ale motorsportului românesc, precum raliul, viteza în coastă, driftul și cursele pe circuit. Printre cei mai experimentați se regăsește și Vali Porcișteanu, campion absolut în raliuri, alături de alți sportivi consacrați și tineri talentați.

Timișoara este reprezentată cu mândrie de un lot puternic de piloți locali:

• Leo Borlovan – actualul campion absolut

• Radu Benea – campion în exercițiu la categoria turisme

• Nicolas Benea – cel mai tânăr participant din campionat

• Cristian Șugar – campion național de juniori în raliuri

• Sergiu „Gao” Tîrlă – specialist în drift

• Sorin Mihoc – veteran al competiției Super Rally