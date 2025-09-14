Industria auto din Ungaria se află din nou în fața unor succese remarcabile, susține Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior, care a declarat la München, citat de Hirado, că încrederea marilor producători germani de automobile în Ungaria rămâne puternică. El a subliniat că, odată cu dezvoltarea industriei auto, economia țării beneficiază de creștere.

Szijjártó a precizat că Mercedes, BMW și Audi au decis să mute în Ungaria cele mai importante procese de producție din cadrul noii ere a mobilității electrice.

„La Győr, Audi va stabili până la sfârşitul anului un record de producţie în domeniul construcţiei de automobile şi, din primăvara viitoare, va începe producţia noii generaţii de motoare electrice. BMW îşi va inaugura pe 26 septembrie fabrica de la Debrecen, iar acolo se va produce noul model iX3, care este vedeta acestei expoziţii de la München, una dintre cele mai mari din lume. Numărul comenzilor este atât de mare încât deja discutăm despre noi proiecte comune cu BMW pentru perioada următoare”, a spus Szijjarto.

Ungaria a răspuns pozitiv încrederii acordate de producătorii germani. Construcția fabricii Mercedes de la Kecskemét se apropie de final, urmând să devină cea mai mare uzină auto din țară. Mercedes a decis ca aici să fie produse și modelele electrice din clasa C, iar capacitatea anuală a fabricii va fi între 300.000 și 350.000 de automobile.

„Avem perspective excelente, companiile auto germane şi-au plasat încrederea deplină în Ungaria, iar această încredere a fost răsplătită de Ungaria şi de poporul maghiar”, a adăugat Peter Szijjarto.

Tesla a decis să retragă din producție versiunea cu tracțiune spate a pickup-ului electric Cybertruck, la mai puțin de cinci luni de la lansare, din cauza vânzărilor sub așteptări, potrivit publicației Electrek. Modelul Rear-Wheel Drive (RWD), lansat în aprilie 2025, fusese gândit ca o alternativă mai accesibilă la versiunile cu tracțiune integrală, al căror preț pornea de la aproximativ 80.000 de dolari.

Varianta RWD avea un preț de pornire de 70.000 de dolari, însă Tesla a eliminat mai multe dotări considerate esențiale de către mulți cumpărători pentru a reduce costurile.

Printre dotările lipsă ale versiunii RWD se numărau suspensia pneumatică activă, capacul automatizat al benii și prizele de curent în zona de încărcare. Modelul era echipat, de asemenea, cu un singur motor electric, spre deosebire de versiunile superioare, care beneficiau de două. Aceste compromisuri au redus atractivitatea modelului, iar Tesla a decis eliminarea completă a versiunii RWD din configuratorul online, fără a oferi o alternativă imediată.

Decizia survine într-un moment în care Cybertruck, unul dintre modelele intens promovate de companie, nu a reușit să atingă țintele comerciale stabilite inițial. Deși Tesla anunțase anterior că a primit peste un milion de precomenzi și intenționa să producă între 250.000 și 500.000 de unități anual, producția actuală se situează mult sub aceste obiective, la aproximativ 20.000 de unități pe an.

Analiștii din industrie susțin că cererea scăzută se datorează în mare parte diferențelor dintre specificațiile finale ale vehiculului și promisiunile inițiale ale companiei, dar și prețurilor mai mari decât cele anticipate de consumatori. În acest context, există speculații că Tesla ar putea lansa în 2026 o versiune revizuită a Cybertruck, cu caracteristici mai apropiate de cele anunțate inițial, pentru a relansa interesul pieței.