Polițiștii au organizat sâmbătă, la nivel național, peste 400 de acțiuni și au intervenit la peste 3.000 de evenimente. În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni de peste 5 milioane de lei și au fost reținute aproape 700 de permise de conducere.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că, în doar 24 de ore, au fost derulate 435 de acțiuni pe teren și s-a intervenit la 3.079 de solicitări, dintre care 2.666 au fost semnalate prin numărul de urgență 112.

În cadrul operațiunilor, oamenii legii au depistat 21 de persoane urmărite național și internațional și au dispus 59 de măsuri preventive. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 10.029 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare cumulată de peste 5 milioane de lei.

Pe linie rutieră, polițiștii au constatat 135 de infracțiuni și au reținut 676 de permise de conducere:

226 pentru viteză excesivă,

65 pentru conducere sub influența alcoolului.

De asemenea, au fost retrase 442 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii „Blocada”, polițiștii au descoperit 32 de infracțiuni la regimul circulației, au reținut 309 permise (37 pentru alcool și 113 pentru viteză) și au retras 221 de certificate de înmatriculare.

Poliția Română a precizat că proiectul este implementat în fază pilot, urmând să fie extins treptat. Vor fi colectate date despre modul în care este percepută experiența atât de către utilizatori, cât și de către ceilalți participanți la trafic.

Numărul dispozitivelor va fi mărit etapizat, astfel încât, până la finalul lunii septembrie, aplicația să fie disponibilă pentru toți polițiștii rutieri din țară.

Totodată, autoritățile au anunțat că procesele-verbale sunt tipărite direct în teren, cu ajutorul imprimantelor mobile.

Poliția Română rămâne instituția centrală responsabilă de aplicarea legii la nivel național. Mai mult aici.