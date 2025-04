Maestrul Florin Piersic își face triumfal întoarcerea pe micul ecran! Din 13 aprilie 2025, de la ora 19:00, admiratorii legendarei figuri a teatrului și cinematografiei românești vor putea să se bucure din nou de „Piersic Show” la TVR. Această surpriză deosebită adusă de Televiziunea Română reprezintă un omagiu vibrant adus unuia dintre cei mai iubiți actori ai țării.

Fiecare episod al emisiunii TV în care Florin Piersic a invitat celebrități din lumea artistică pentru a împărtăși amintiri și momente speciale promite să fie o călătorie captivantă în universul umorului și sincerității. Redifuzarea acestui format original nu este doar o reîntoarcere a unei perioade de aur a televiziunii românești, ci și un dar neprețuit oferit tuturor celor care au iubit și au apreciat talentul inegalabil al lui Florin Piersic.

Într-un mesaj emoționant, maestrul a legat reluarea „Piersic Show” de sărbătoarea Floriilor, dorindu-și ca fiecare duminică seară să fie luminată de amintiri calde și de povești pline de farmec. Astfel, TVR răspunde dorinței tot mai mari a publicului pentru programe de calitate, ce aduc în prim-plan valorile autentice ale artei românești.

„Dragii mei, maine sunt Sfintele Florii! Sa aveti bucurii, chiar daca inca… ne ninge! Am aflat de la TVR ca incepand de maine seara, in fiecare duminica de la ora 19, se va relua cate un episod din emisiunea „Piersic Show” in care i-am avut parteneri de povesti pe multi dintre iubitii mei colegi de teatru si film.

„Vin Floriile cu soare si soarele cu…Florin”, spunea minunata mea mama!”, le-a transmis actorul admiratorilor săi prin intermediul Facebook-ului.