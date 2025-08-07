Un simbol al industriei locale și-a închis definitiv porțile. Fabrica de confecții din Tulcea, una dintre cele mai longevive unități de profil din regiune, se pregătește pentru lichidare voluntară, iar clădirea evaluată la aproape 17 milioane de lei va fi scoasă la licitație începând din această toamnă, scrie economedia.ro.

Înființată în 1979, fabrica a reprezentat, timp de peste patru decenii, un pilon al economiei tulcene, oferind locuri de muncă pentru mii de oameni și exportând confecții către piețe exigente din Italia, Marea Britanie și Germania.

„Am ajuns să fim o adevărată familie aici. Au fost ani când plecau zilnic camioane încărcate cu marfă spre Vest”, își amintește Paula Neacșu, una dintre angajatele cu vechime, care a trecut pragul fabricii aproape 43 de ani la rând.

Momentul de glorie a fost la începutul anilor 2000, când peste 2.300 de oameni lucrau la Tulcea, transformând-o într-unul dintre cei mai importanți angajatori locali. În ultimii ani însă, comenzile externe s-au împuținat, costurile de producție au urcat accelerat, iar creșterea salariului minim și taxele din ce în ce mai împovărătoare au făcut ca modelul de business să nu mai fie sustenabil. Punctul de cotitură a fost pierderea celui mai mare client extern, iar fără contracte stabile și forță de muncă tânără, declinul a devenit ireversibil.

Producția a fost oprită definitiv în aprilie 2025, iar ultimul profit semnificativ a fost bifat în toamna anului trecut.

„Când m-am angajat, făceam livrări zilnic. În ultimii ani, mai rar, de două-trei ori pe săptămână, și în cantități mult mai mici. Era tot mai greu”, mărturisește Paula Neacșu.

Potrivit informațiilor Radio România Constanța, urmează lichidarea voluntară a societății, iar clădirea de pe strada Isaccei va intra pe lista activelor disponibile la licitație publică. Evaluarea imobilului a fost stabilită la 16,8 milioane de lei, iar autoritățile speră să găsească rapid investitori pentru spațiul generos aflat într-o zonă strategică a orașului.

Cu dispariția fabricii, Tulcea nu pierde doar un angajator major, ci și o pagină importantă din istoria industrială a orașului.