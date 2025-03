Industria zahărului din România continuă să se destrame, iar un nou exemplu este fabrica de zahăr Bod din județul Brașov. Una dintre cele mai vechi unități de procesare a sfeclei din țară va fi demolată, iar terenul pe care se află va fi transformat în proiecte imobiliare.

Sindicatele din industria alimentară acuză autoritățile de nepăsare și susțin că această afacere a fost, de la început, un plan imobiliar bine mascat. Între timp, România mai are doar două fabrici de zahăr funcționale, iar dependența de importuri crește alarmant.

Fabrica de zahăr Bod, situată în județul Brașov, avea o tradiție îndelungată în procesarea sfeclei de zahăr, mai ales într-o regiune cu o agricultură favorabilă acestei culturi. În prezent, unitatea industrială este închisă de mai mulți ani și urmează să fie demolată.

Este un nou jaf de manual petrecut sub ochii autorităților statului român și cu complicitatea acestora. În timp ce Guvernul ne tot vorbește în ultimul timp despre planul său măreț de reindustrializare a țării, fabricile continuă să dispară”, transmit sindicaliștii printr-un comunicat oficial.

Potrivit acestora, adevăratul motiv al achiziției fabricii nu a fost reluarea producției de zahăr, ci exploatarea potențialului imobiliar al terenului.

În anul 2022, antreprenoarea Mihaela Neagu a cumpărat fabrica prin intermediul firmei Best Achiziții SRL.

„În 2022, când s-a perfectat această afacere am avertizat pe ministrul Agriculturii de la acea vreme că fabrica nu se va mai deschide și că scopul real este achiziționarea terenului în scopuri imobiliare.

Un alt aspect care ridică semne de întrebare asupra intențiilor reale ale investitoarei este modul în care a operat fabrica în ultimii ani. În loc să reia producția de zahăr din sfeclă, Mihaela Neagu ar fi apelat la importuri, inducând în eroare consumatorii.

În 1990, România avea 33 de fabrici de zahăr funcționale, dar în prezent au mai rămas doar două. Sindicaliștii avertizează că și acestea riscă să își închidă porțile, având în vedere condițiile economice și lipsa sprijinului din partea autorităților.

„Vorbim despre fabrica de la Roman, deținută de grupul austriac Agrana (austriecii au închis deja producția unei fabrici la Buzău în vara lui 2024) și fabrica de la Luduș, deținută de d-na Mihaela Neagu. Cel mai probabil că într-un timp relativ scurt și aceste două unități se vor închide pentru că astăzi statul a avut grijă să transforme cultura sfeclei de zahăr în una nerentabilă.

Fermierii sunt penalizați dacă oferă sfeclă cu conținut de zahăr sub 16% și pierd subvenția dacă realizează sub 26 de tone de sfeclă la hectar, în condițiile în care vorbim despre niște ani extrem de secetoși, iar lipsa culturilor irigate și-a pus amprenta. În aceste condiții, nici nu este de mirare că suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr s-au redus de la un an la altul. Cu toate acestea, investitoarea ne vorbește despre încheierea unor contracte cu fermierii de sfeclă din zona Bod, numai că numărul acestora și al suprafețelor cultivate a scăzut dramatic”, susțin reprezentanții Sindalimenta.