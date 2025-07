Care este cel mai important success din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Preluarea fabricii de zahăr de la Luduș reprezintă, pentru mine, cea mai importantă realizare. Nu o evaluez prin prisma câștigului financiar, ci ca pe un proiect de suflet, prin care am dorit să arăt că tradițiile pot fi duse mai departe în România, că putem produce local și că agricultura românească merită susținută și consolidată.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

În prezent, dezvolt mai multe proiecte imobiliare, un domeniu de afaceri în care îmi propun să investesc și pe viitor. Totodată, retehnologizarea fabricii de zahăr de la Luduș este o prioritate pentru mine. Am demarat deja o serie de acțiuni concrete în această direcție, iar fabrica se numără printre beneficiarii fondurilor obținute prin programul INVESTALIM.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Da, cu siguranță au existat puncte de inflexiune în cariera mea, momente care m-au pus în fața unor decizii dificile, dar care m-au ajutat să cresc și să mă dezvolt atât profesional, cât și personal. Un astfel de moment a fost atunci când am decis să mă implic în salvarea și repornirea fabricii de zahăr de la Luduș. A fost o provocare majoră, cu multe necunoscute și riscuri asumate, însă a reprezentat o schimbare de perspectivă: am înțeles că uneori, dincolo de calculele economice, contează și impactul pe termen lung asupra comunității și mediului în care activezi. A fost o decizie grea, dar care a redefinit viziunea mea asupra responsabilității în afaceri. Imi place sa traiesc in prezent cu gandul la viitor, si niciodata nu raman ancorata in trecut.

Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Nu cred în rețete universal valabile, am spus asta de fiecare dată. Cred însă cu tărie că succesul unei companii se construiește prin muncă susținută, perseverență și, mai ales, printr-o echipă care împărtășește viziunea și obiectivele organizației.

Unde vedeti organizația pe care o conduceți sau din care faceti parte peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Peste ani, îmi doresc să văd o organizație puternică și stabilă, construită pe valori solide, cu angajați motivați, parteneri de încredere și clienți mulțumiți. O vad ca pe o comunitate în care fiecare se regăsește și contribuie cu încredere. Pe mine ma vad cu siguranta parte a acestei echipe.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră: emoție și sentimente sau pragmatism?

Cred într-un echilibru sănătos între empatie și pragmatism. În conducerea unei echipe, este esențial să înțelegi oamenii, să le asculți nevoile și să le recunoști eforturile. Si asta pentru că, dincolo de rezultate, stă întotdeauna o echipă. În același timp, deciziile trebuie luate , responsabilitate și viziune strategică. Așadar, conduc cu empatie, dar și cu rigoare, pentru că doar așa se pot construi performanță durabilă și încredere reală.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic ?

Am un program flexibil, însă acest lucru nu înseamnă că nu mă implic activ, zi de zi, în activitatea companiilor mele. Încerc să mențin un echilibru între responsabilitățile profesionale, timpul petrecut alături de cei dragi și pasiunile personale. Consider timpul o resursă valoroasă și încerc să îl folosesc cât mai eficient și conștient.

Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Este firesc ca am si eu pasiuni, doua dintre acestea fiind: cititul si gatitul.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de success?

Așa cum am mai spus, nu cred că există o rețetă universală sau o definiție unică a succesului. Fiecare persoană își evaluează reușitele în funcție de propria viziune, valori și obiective. Ce pot spune, însă, este că, din păcate, pentru multe femei din România succesul vine adesea cu provocări suplimentare. Atâta timp cât mai există mentalități rigide și prejudecăți — inclusiv din partea unor bărbați care nu acceptă ideea că și femeile pot performa excelent în mediul de afaceri — egalitatea de șanse rămâne un ideal, nu o realitate. Cu toate acestea, cred că lucrurile evoluează și că prin perseverență, profesionalism și solidaritate, putem schimba această perspectivă.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Daca este sa ma autocarcterizez intr-un singur cuvant ar fi: puternica. Aceasta trasatura m-a ajutat de fiecare data sa merg mai departe si sa fac fata provocarilor.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Un dicton care imi place si cred ca ma reprezinta: Scoate imposibilul din situatia existenta!