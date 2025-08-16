Adevărul despre plita cu inducție. Pentru mulți este un salt în necunoscut, pentru că e o mare diferență între plita pe gaz și cea cu inducție. Experții explică pe acest site care sunt avantajele și dezavantajele achiziționării unei plite cu inducție și cum poate fi utilizată cu succes.

Deși este recomandată ca fiind cea mai bună opțiune pentru aspectul luxos, de ultimă generație, principalul motiv pentru care unii optează pentru o plită cu inducție este legat de beneficiile aduse mediului.

Spre deosebire de plitele tradiționale pe gaz sau electrice, plitele cu inducție utilizează o bobină care creează un câmp electromagnetic pentru a încălzi direct oalele și tigăile, oferind un control precis al temperaturii și timpi de gătire mai rapizi.

Acest proces economisește energie, generând a foarte puțină căldură în exces și utilizând a mai puțină energie pentru a-și îndeplini sarcinile.

În plus, ustensilele de pe plită se încălzesc și se răcesc incredibil de repede, rezultând mai puține emisii de carbon.

Mulți spun că viteza cu care fierbe apa pe plita cu inducție i-a surprins plăcut. Conform testelor, mâncarea se încălzește și apa fierbe cu 50% mai repede pe o plită cu inducție decât pe un aragaz electric sau pe gaz.

Un dezavantaj este teama de a deteriora sau a zgâria suprafața. Suprafața vitroceramică a unui aragaz cu inducție este foarte elegantă și netedă, dar se poate deteriora ușor din cauza alunecării oalelor și a tigăilor pe suprafață, mai ales dacă bucăți mici de resturi alimentare rămân prinse între vase și plită.

Apoi, sunt acele multe caracteristici complexe. Există setări pentru diferite tipuri de gătit și modalități de a combina arzătoarele pe suprafețe mai mari de care mulți nu profită și se limitează la caracteristicile de bază.

O altă problemă a unei plite cu inducție este că scoate un zumzet sau un bâzâit în timp ce este pornită.

O serie de caracteristici de siguranță enervante. Adesea, suprafața plitei este blocată din cauza unei funcții automate de siguranță care se activează după o anumită perioadă. Atunci e nevoie să ții apăsat un buton tactil de pe suprafață, timp de câteva secunde, pentru a reporni suprafața.

Testați mai întâi vasele de gătit. Pentru a utiliza o plită cu inducție, aveți nevoie de oale și tigăi cu fund magnetic. Mulți cred că trebuie să arunce automat toate vasele existente, dar este greșit. Pur și simplu, plasați un magnet pe fundul cratiței: dacă se lipește, vasele de gătit sunt compatibile.

Păstrați suprafața în siguranță cu covorașe din silicon. Utilizați covorașe din silicon sub vase în timp ce acestea stau pe plită. Acest lucru ajută la menținerea suprafeței curate.