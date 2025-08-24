România intră într-o zonă de risc major în ceea ce privește viitorul sistemului public de pensii. Pe fondul declinului demografic, al migrației forței de muncă și al revoluției tehnologice, experții avertizează că actualul model contributiv ar putea să nu mai reziste încă două decenii.

Profesorul de economie Mircea Coșea atrage atenția, într-un interviu pentru DC News, că pensiile bazate exclusiv pe contribuțiile actualilor salariați vor deveni nesustenabile într-o societate cu natalitate scăzută și cu tot mai multe locuri de muncă preluate de inteligența artificială și automatizare.

„Sistemul de pensii contributive este în pericol de mai mult timp. Această situație de pericol a fost semnalată în Europa Occidentală încă de acum 20 de ani, când s-a văzut că aceste fenomene pe care le-ați enumerat – criza demografică, efortul pe care societatea îl face de a trece în stadiul IV al revoluției industriale: informatizare, robotizare – toate lucrurile astea fac ca sistemul de pensii prin contributivitate să fie într-un mare pericol în viitorii 20-25 de ani.”, a declarat Coșea.

Exemplul Franței este elocvent: tentativa guvernului de a crește vârsta de pensionare a scos sute de mii de oameni în stradă, în 2023, în cel mai amplu val de proteste din ultimele decenii. În opinia economistului, astfel de mișcări sociale arată dificultatea enormă a reformării unui domeniu perceput ca drept fundamental după o viață de muncă.

Întrebarea care macină tinerii aflați acum în plină carieră este simplă, dar dureroasă: cine le va plăti pensiile peste două decenii, dacă baza de contribuabili scade și tehnologia reduce numărul de angajați?

Răspunsul lui Coșea este tranșant: dacă nu vor fi găsite alternative – precum dezvoltarea pilonilor privați, stimularea natalității și adaptarea pieței muncii – actualii salariați riscă să ajungă la bătrânețe într-o sărăcie structurală, în care pensia nu va acoperi costurile reale de trai.