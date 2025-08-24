În ultimele zile, pe rețelele de socializare s-au strâns numeroase plângeri ale pensionarilor care susțin că au fost înșelați de un individ ce pretinde că este avocat. Oamenii afirmă că au pierdut între 700 și 1.000 de lei, iar în unele cazuri chiar mai mult, după ce au avut încredere în promisiunile sale, scrie newsweek.com.

Metoda este simplă: bărbatul se prezintă drept „avocat” și le spune pensionarilor că îi poate ajuta să își rezolve problemele legate de pensii. El pretinde că poate obține adeverințe de venituri nepermanente din arhive sau că are „cunoștințe” la Casa de Pensii, astfel încât să le mărească pensia prin recalculare.

Pentru aceste servicii, cere sume de bani semnificative. După ce primește banii, nu rezolvă nimic.

Newsweek a prezentat mai multe mărturii din partea pensionarilor care susțin că au fost înșelați de acest individ:

„Nu mai cereți informații de la Victor B. E un escroc. Am cerut o informație și mi-a cerut 800 lei.”

„Un mare escroc. Cere bani și nu rezolvă nimic. La fel mi-a făcut și mie.”

„Am plătit 1.100 lei pentru o adeverință care nici nu era bună. Apoi am mers la arhive și nu am cheltuit nimic.”

„Am plătit și eu 700 și nimic.”

„Este un mare escroc și țepar ordinar. Promite că rezolvă diferite litigii, încasează bani, apoi blochează persoanele și dispare. Face asta de ani buni, are un grup pe Facebook și își racolează clienți și de pe alte grupuri.”

„Mi-a trimis un plic cu ramburs – cerea 1.100 lei. L-am trimis înapoi. Acum acest domn mă amenință că voi fi executat silit.”

Alți pensionari spun că au primit chiar și scrisori de amenințare prin care li se cereau bani suplimentari, deși nu au solicitat niciun serviciu.

Nemulțumirea pensionarilor față de întârzierile și problemele de la Casele de Pensii creează teren fertil pentru escroci. Mulți oameni caută soluții rapide și, în lipsa unor informații clare, ajung să aibă încredere în promisiuni venite pe internet.

Mesajul transmis de pensionari este clar: nu trimiteți bani necunoscuților și nu furnizați date personale. Promisiunile venite pe internet pot ascunde escrocherii.

Cei care au fost abordați sau păgubiți trebuie să anunțe imediat autoritățile.