Cetățenii sunt obligați să achite bani statului. În Marea Britanie, un contribuabil plătește un impozit de 20% din toate câștigurile de peste 12.570 de lire sterline. Este impozitul pe venit. Dar plătește și un al doilea impozit pe venit, definit asigurări naționale (NI), la un procent suplimentar de 8%, scrie inews.co.uk.

După împlinirea vârstei de 66 de ani – vârsta actuală de pensionare de stat pentru Marea Britanie – nu se mai plătește NI, chiar dacă persoana respectivă încă lucrează.

Cel mai bun exemplu este acesta: două persoane, una în vârstă de 30 de ani și una în vârstă de 66 de ani care ambele lucrează și câștigă 50.000 de lire sterline. Cel mai tânăr câștigă până la 3.293 de lire sterline pe lună, în timp ce angajatul mai în vârstă câștigă cu 250 de lire sterline pe lună în plus – 3.543 de lire sterline.

Acest lucru nu creează doar o nedreptate, ci alimentează și o înțelegere greșită a rolului pensiei de asigurări sociale de stat (NI) în sistemul fiscal din Regatul Unit, subliniază publicația.

Mulți consideră că perceperea NI până la 66 de ani este corectă, deoarece suma ajută la finanțarea propriei pensii de stat a lucrătorului, la care are dreptul, odată ce atinge această vârstă.

Din păcate, ideea că NI plătește pensia de stat este greșită.

În primul rând, banii nu sunt destinați pensiilor de stat, fiind utilizați pentru scopuri diferite, așa cum este cazul impozitului pe venit. În al doilea rând, cercetările sugerează că, pentru un venit mediu, suma NI pe care o plătește cineva de-a lungul vieții acoperă aproximativ jumătate din plățile de pensie de stat pe care le va primi ulterior.

Mulți se întreabă de ce se menține această scutire a impozitului pe muncă pentru persoanele de peste 65 de ani. Într-o lume ideală, impozitarea veniturilor ar putea fi simplificată prin combinarea impozitului pe asigurări sociale și a impozitului pe venit într-un singur impozit.

Oamenii primesc deja o serie de beneficii odată ce împlinesc 60 de ani, inclusiv acces la rețete gratuite și călătorii gratuite cu transportul public.

Eliminarea scutirii ar aduce și alte beneficii fiscale de care beneficiază pensionarii: aceștia nu ar trebui să plătească pensie asigurătorie pentru venitul din pensiile private sau de stat.

Având în vedere percepția din unele cercuri, conform căreia actualul guvern de la Londra este „anti-pensionari”, o creștere a impozitelor pentru cetățenii în vârstă este puțin probabilă în climatul actual.

Se preconizează că în anul fiscal 2025-2026 se vor plăti 7,08 milioane de impozite pe venit cu o cotă mai mare, conform datelor furnizate de organul fiscal. Este o creștere majoră, față de cele 5,10 milioane de persoane care plăteau impozite pe venit în 2022-2023.

De asemenea, se preconizează că vor exista 1,23 milioane de plătitori de impozit pe venit cu o cotă suplimentară în 2025-2026, comparativ cu aproximativ 570.000 în 2022-2023 și 520.000 în 2021-2022.