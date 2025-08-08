Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu pentru perioada 9-11 august, semnalând temperaturi maxime ridicate și un indice temperatură-umezeală (ITU) ce poate depăși pragul critic de 80 de unități.

În data de 9 august, între orele 12:00 și 10:00 a doua zi, regiunile Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei vor fi afectate de temperaturi maxime ce vor oscila între 35 și 37°C, cu puncte izolate în sudul Olteniei și Banatului unde vor fi atinse chiar 38°C. Pe parcursul nopții, valorile termice minime vor fi între 18 și 22°C, configurând nopți tropicale, iar disconfortul termic va fi accentuat datorită ITU-ului ridicat.

Pe 10 august, canicula se intensifică, iar disconfortul termic devine mai accentuat. În județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj este în vigoare un Cod Portocaliu, cu temperaturi maxime ce vor atinge 38-39°C și un ITU care va depăși pragul critic.

Nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 23°C. În zonele Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi valabil un Cod Galben, cu maxime între 33 și 37°C și minime între 17 și 21°C.

Pentru 11 august, Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură va persista în sud-vestul și sudul țării, iar disconfortul termic și temperaturile ridicate vor continua să afecteze aceste regiuni. Astfel, populația este avertizată să ia măsuri pentru a face față temperaturilor extreme și efectelor asociate.

Potrivit datelor oferite anterior de ANM, temperatura va continua să se situeze peste media climatologică și în săptămâna 18–25 august. Sunt vizate mai ales regiunile sudice, vestice și central-sudice.

În aceste locații, locuitorii vor resimți cel mai puternic efectele caniculei persistente. În celelalte zone, valorile termice se vor apropia de nivelurile normale pentru această perioadă.

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice.

În ceea ce privește regimul pluviometric, acesta va rămâne deficitar în regiunile intracarpatice. ANM informează că ploile se vor menține la niveluri apropiate de media multianuală în restul teritoriului.