În numeroase blocuri din România, tot mai mulți proprietari întâmpină dificultăți în a-și achita la timp întreținerea.

Situația devine problematică atunci când datoriile cresc semnificativ, iar asociațiile de proprietari sunt nevoite să ia măsuri legale pentru a recupera sumele restante.

În special în perioada rece a anului, când facturile pentru încălzire cresc considerabil, multe familii cu venituri reduse se confruntă cu acumularea datoriilor la întreținere. Această situație generează tensiuni între restanțieri și locatarii care își plătesc regulat cheltuielile, deoarece neplata afectează bugetul comun al blocului.

Legea permite asociațiilor să demareze acțiuni judiciare pentru a recupera banii, iar în cazuri grave pot interveni popriri pe conturi, executări silite și, în ultimă instanță, chiar scoaterea la licitație a apartamentului datornic.

Nu există o sumă minimă stabilită prin lege de la care asociația poate începe procedurile de recuperare. Majoritatea asociațiilor consideră că după două sau trei luni de neplată trebuie luate măsuri. Primul pas constă în emiterea unei somații către proprietar, prin care acesta este informat asupra datoriei și riscului unui eventual proces.

Dacă somația nu este respectată, urmează notificări oficiale și apoi convocarea datornicului în instanță.

Problemele generate de neplata întreținerii se pot extinde dincolo de datoriile individuale. În cazurile în care furnizorii de utilități operează contracte colective pentru întregul imobil (de exemplu, încălzirea sau apa caldă), neplata de către unii locatari poate determina sistarea serviciilor pentru toate apartamentele.

Astfel, cei care plătesc la zi pot fi afectați din cauza celor restanțieri, fiind practic nevoiți să suporte suplimentar cheltuielile comune.

Inițierea procesului împotriva unui datornic nu este o decizie unilaterală a administratorului. Ea trebuie aprobată de Comitetul Executiv sau de Adunarea Generală a asociației de proprietari. De asemenea, angajarea unui avocat sau executor judecătoresc necesită o aprobare formală.

De multe ori, înainte de a ajunge în instanță, administratorul încearcă să contacteze direct proprietarul pentru a clarifica situația sau pentru a ajunge la un acord amiabil.

Dacă instanța admite cererea asociației, se emite o hotărâre care permite recuperarea silită a banilor. Executorul judecătoresc poate dispune poprirea conturilor, sechestrarea bunurilor sau a apartamentului pentru a garanta plata.

Pe lângă datoria principală, datornicul trebuie să suporte și cheltuielile judiciare și de executare.

În cazul în care nu există alte surse de recuperare, apartamentul poate fi scos la licitație publică. Proprietarul are dreptul să fie informat din timp, să conteste executarea sau să solicite plata eșalonată, însă dacă nu respectă termenele, riscă să piardă imobilul.