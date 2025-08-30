Ajutor nou la pensie. Impozitele mai mari reprezintă un fenomen frecvent în Marea Britanie. Fenomenul este cauzat de diverse motive, în special atunci când persoanele sunt înregistrate coduri fiscale greșite. Scrisorile de rambursare a impozitelor sunt emise între lunile iunie și august, informează GBNews.

Acest lucru îi afectează adesea pe angajații plătiți prin PAYE și pe pensionari, ducând la deducerea unor impozite mai mari decât este necesar.

Pensionarii sunt cei mai afectați de impozitele mari. Potrivit HMRC, persoanelor care primesc o pensie li se poate emite o scrisoare de calcul al impozitului P800, dacă au plătit un impozit prea mare sau prea mic.

Acest lucru se poate întâmpla atunci când cineva începe să primească venituri din pensie din mai multe surse – cum ar fi o pensie de stat și o pensie privată – și se aplică un cod fiscal incorect.

Deoarece pensia de stat nu este impozitată la sursă, HMRC ajustează codul fiscal pentru alte venituri pentru a colecta ceea ce se datorează. Acest lucru poate duce uneori la plăți excesive.

Scrisorile P800 informează destinatarii că li se cuvine o rambursare și explică modul în care o pot solicita. Campania HMRC își propune să returneze banii persoanelor afectate, solicitările fiind făcute online prin canalele oficiale ale guvernului.

Majoritatea contribuabililor din Regatul Unit are dreptul la o deducere personală de 12.570 de lire sterline înainte de aplicarea impozitului pe venit.

Cu toate acestea, celor care au un al doilea loc de muncă li se atribuie adesea coduri fiscale diferite, cum ar fi BR, D0 sau D1, în timp ce persoanele care nu au dreptul la nicio alocație personală pot fi plasate în codul 0T.

Rambursările trebuie solicitate doar prin intermediul site-ului oficial gov.uk, iar contribuabilii sunt sfătuiți să fie precauți din cauza escrocheriilor care implică e-mailuri, mesaje text sau apeluri telefonice false care pretind că provin de la HMRC.

Linkul corect pentru o rambursare va fi întotdeauna pe o pagină GOV.UK autentică și îndeamnă oamenii să verifice cu atenție adresele URL înainte de a introduce orice date personale.

Pentru a solicita o rambursare, persoanele vor avea nevoie de numărul de referință P800 și de numărul de asigurări sociale naționale.

Deși HMRC poate emite o notificare prin SMS care să solicite acțiunea, MoneySavingExpert subliniază că HMRC va trimite întotdeauna mai întâi o scrisoare. În cazurile în care un contribuabil a avut un cod greșit pentru o perioadă lungă de timp, rambursările pot fi solicitate pentru până la patru ani fiscali anteriori. HMRC poate prelungi acest termen în anumite situații, în special dacă eroarea a fost din vina sa.

Cu toate acestea, dacă contribuabilul a plătit mai puțin din cauza unui cod incorect, suma in plus trebuie rambursată.