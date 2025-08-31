La sfârșitul lunii iulie 2025, activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 6,52 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 19,6% față de nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Raportul arată că „cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”.

În luna iulie, valoarea totală a contribuțiilor virate la fondurile de pensii facultative a fost de 85 milioane de lei, iar contribuția medie s-a ridicat la 182 de lei.

Structura activelor arată că titlurile de stat dețineau ponderea principală, însumând 4,13 miliarde de lei, adică 63,4% din total. Pe poziția a doua se aflau acțiunile, cu o valoare de 1,73 miliarde de lei (26,7%), iar pe locul al treilea se situau fondurile de investiții, cu 225,3 milioane de lei, echivalentul a 3,5% din active.

ASF a mai precizat că, în luna iulie 2025, numărul participanților la fondurile de pensii facultative a ajuns la 925.340.

Pe Pilonul III de pensii funcționează în prezent următoarele fonduri: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

În altă ordine de idei, amintim că Guvernul României a venit cu propuneri de schimbare a sistemului de pensii private, iar tot mai mulți români caută să afle în ce condiții își pot retrage economiile acumulate. Atât autoritățile, cât și administratorii de fonduri detaliază noile reguli, variantele de plată disponibile și impactul pe care aceste modificări îl pot avea asupra veniturilor viitoare ale participanților.

Executivul a adoptat joi un proiect de lege care aduce modificări semnificative în sistemul pensiilor private, influențând modul în care românii își pot accesa economiile acumulate pe parcursul vieții profesionale. Proiectul a suferit doar mici ajustări față de forma inițială, pentru clarificarea unor aspecte tehnice, și urmează să fie transmis Parlamentului pentru a fi dezbătut rapid și adoptat cât mai curând posibil.

Noile prevederi stabilesc condițiile de retragere a fondurilor pentru participanții la Pilonii II, III și IV. Aceștia vor putea scoate până la 30% din economii într-o singură tranșă la momentul pensionării. Restul sumelor va putea fi utilizat fie prin plăți lunare pe o perioadă maximă de opt ani, fie prin transformarea lor într-o pensie care să asigure un venit regulat pe toată durata vieții.

