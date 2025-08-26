George Moț, specialist în domeniul pensiilor private, e evidențiat importanța economisirii pe o perioadă cât mai lungă, dând exemplul unei pensii facultative, cunoscută și sub numele de Pilonul III. Acesta a menționat că, dacă cineva începe să economisească la vârsta de 30 de ani, la final va ajunge să aibă o sumă de 3,5 ori mai mare decât cea investit. În schimb, dacă aceeași persoană ar începe să economisească de la 25 de ani, adică cu doar cinci ani mai devreme, ar putea ajunge să își multiplice suma de 4,5 ori.

El a subliniat că o perioadă relativ mică de întârziere a recompensei poate avea efecte semnificative asupra economiilor fiecăruia.

„Într-adevăr o dilemă, mai ales dacă ești copil și dacă vrei să primești ceva dulce, dacă vrei să întârzii recompensa pentru a primi mai mult. Este același principiu și atunci când vorbim de investiții și cu atât mai mult când vorbim de investiții pe termen lung, cum sunt pensiile private. Și ca să vedem cât de important este faptul să economisești pe o perioadă cât mai mult. De exemplu, dacă vrei să-ți faci o pensie facultativă, un Pilon III și ai undeva la vârsta de 30 de ani și începi să economisești de pe acum, vei avea undeva la final o sumă de 3,5 ori mai mare. Deci putem să zicem ca investitor, cât ai investit. Deci, în loc de o prăjitură, o să primești 3,5 prăjituri, dar dacă începi doar cu cinci ani mai devreme, de la 25 de ani, vei avea șansa să multiplici această sumă de 4,5 ori. Deci vedem o perioadă destul de mică de întârziere, să zic, a recompensei și cu efecte semnificative în buzunarul în buzunarul fiecăruia dintre noi”, a spus acesta la emisiunea „iBani”.

George Moț a mai spus că se fac plăți atât sub formă de plată unică, adică toți banii odată, cât și sub formă de plăți eșalonate. El a arătat că, privind istoricul de când a fost introdusă opțiunea plăților eșalonate, românii au ales această variantă din ce în ce mai des.

Moț a precizat că, de exemplu, în anul 2022, pe Pilonul II, 40% dintre plăți, atât ca număr, cât și ca valoare, erau realizate sub formă de plată eșalonată, iar pe Pilonul III valoarea acestor plăți ajunsese la 60%. El a explicat că motivul principal pentru această preferință era nivelul mai redus al comisioanelor.

” Cred că ar trebui să ne uităm și puțin la istoric, ce s-a întâmplat în trecut, pentru că și la momentul actual, în afara acestei legi, se fac plăți și se fac inclusiv atât sub formă de plată unică, adică o singură tranșă, toți banii o dată, dar și plăți eșalonate. Ei bine, dacă ne uităm pe tot istoricul de când au fost introduse, introduse opțiunea de a plăti eșalonat, românii au ales din ce în ce mai des această opțiune. În anul 2022, de exemplu, era undeva pe Pilonul II 40% din plăți, atât ca număr, cât și ca valoare, erau sub formă de plată eșalonată, iar pe Pilonul III valoarea plăților eșalonate ajunsese la 60%. De ce? Pentru că erau și comisioane mai mici”, a adăugat acesta.

George Moț a explicat că există două modalități principale de plată. El a menționat plata programată, prin care întreaga sumă acumulată la fondul de pensie este distribuită eșalonat pe un anumit număr de ani. Avantajul acestei forme, a arătat el, constă în faptul că, pe măsură ce beneficiarul primește lunar banii, suma rămasă neplătită continuă să fie investită și poate genera profit, iar în cazul decesului în această perioadă, restul banilor revine automat moștenitorilor.

Moț a adăugat că mai există și pensia viageră, care seamănă cel mai mult cu pensia clasică: o sumă lunară primită pentru tot restul vieții, indiferent dacă beneficiarul trăiește doar un an sau până la 100 de ani. Aceasta are mai multe avantaje, însă el a subliniat că nu vor exista astfel de fonduri viagere, deoarece costurile de înființare și operare sunt mult mai mari decât la un fond de plată programată, iar veniturile pentru furnizor rămân aceleași. Prin urmare, a concluzionat că singura opțiune realistă rămâne plata programată.