Cu un abatitor poți cumpăra alimente în cantități mari atunci când prețul este mai mic și le poți păstra în siguranță pentru utilizare ulterioară. Astfel, se poate reduce risipa alimentară cu până la 35%.

Ciclurile de răcire și congelare păstrează aspectul, umiditatea, consistența și gustul preparatelor. Mâncarea blast-chilled se poate păstra proaspătă până la 5 zile la frigider și până la 12 luni în congelator.

Abatitoarele respectă cele mai stricte reglementări privind siguranța alimentară. Procesul de răcire rapidă și controlată reduce riscul contaminării și păstrează preparatele în condiții optime.

Scurtează cu până la 40% timpul fiecărui ciclu, economisind până la 4 ore pe zi în bucătăriile aglomerate. Sistemul Turbo Cooling asigură răcirea continuă, iar funcția ARTE 2.0 estimează precis timpul rămas din fiecare ciclu.

Abatitoarele folosesc agent frigorific R290, conform celor mai restrictive norme privind încălzirea globală, având un potențial de încălzire globală (GWP) de doar 3. Designul sustenabil și eficiența energetică ridicată contribuie la reducerea costurilor și a impactului asupra mediului.

Aceste abatitoare au certificare ergonomică de 4 stele. Panoul tactil color, intuitiv și prietenos pentru persoanele cu daltonism, reduce timpul de instruire și simplifică operarea. Ușile ergonomice permit deschiderea și închiderea fără efort, chiar și de peste 200 de ori pe zi.

Funcții precum SkyHub (acces rapid la favorite), MyPlanner (planificarea zilnică) și MultiTimer (gestionarea simultană a până la 20 de cicluri) transformă abatitorul într-un asistent de lucru esențial. Integrarea cu SkyLine Ovens prin SkyDuo asigură un proces Cook&Chill fără întreruperi.

Abatitoarele SkyLine ChillS includ programe automate pentru peste 10 familii de alimente și 9 cicluri speciale: răcire sous-vide, congelare rapidă X-Freeze (-41°C), temperare ciocolată, fermentare și fermentare întârziată, înghețată, iaurt, sushi & sashimi sau decongelare rapidă în siguranță.

Prin integrarea tehnologiei de ultimă generație, ergonomiei certificate și a soluțiilor sustenabile, abatitoarele profesionale, aduc beneficii directe afacerilor HoReCa: reducerea costurilor, creșterea productivității, siguranță alimentară și calitate constantă a preparatelor. Alegerea unui abatitor nu este doar o decizie tehnică, ci o strategie de business care aduce eficiență și profitabilitate pe termen lung.