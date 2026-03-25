Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că vrea să propună Consiliului General al Municipiului București (CGMB) să elimine parcarea gratuită pentru mașinile electrice și hibrid din București. Măsura ar urma să se aplice și mașinilor folosite de instituțiile mass-media.

Primarul a explicat că această facilitate a fost introdusă când era important să fie încurajată cumpărarea de mașini nepoluante, dar acum consideră că nu mai este utilă și chiar încurcă buna organizare a orașului. El a mai spus că:

numărul mașinilor electrice și hibrid a ajuns să fie mai mare decât numărul locurilor de parcare disponibile, așa că nu mai este corect ca doar o parte dintre șoferi să parcheze gratuit;

parcările sunt ocupate mult timp de aceleași mașini, ceea ce face mai greu pentru alți oameni să găsească loc;

piața mașinilor nepoluante s-a dezvoltat suficient, deci nu mai este nevoie de această facilitate;

eliminarea gratuității va ajuta la o mai bună organizare și la aplicarea acelorași reguli pentru toți.

„Facilitatea de parcare gratuită pentru vehiculele electrice și hibride a fost instituită într-un moment în care era esențială stimularea achiziției de autoturisme nepoluante. Astăzi, însă, această politică a devenit o barieră în calea managementului eficient al orașului. 1. Depășirea capacității fizice a infrastructurii de parcare: Analizele recente de date relevă faptul că numărul vehiculelor electrice și hibride înregistrate în sistemul electronic al orașului a depășit deja numărul total de locuri de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului București. Această realitate operațională demonstrează că nu mai putem menține gratuitatea pentru o singură categorie de utilizatori fără a bloca accesul restului cetățenilor la infrastructura de parcare. 2. Asigurarea echității și stimularea rotației locurilor de parcare. Spațiul public este o resursă limitată. Menținerea gratuității nelimitate a condus la transformarea locurilor de parcare în spații de staționare pe termen lung, scăzând rata de rotație a vehiculelor. Prin integrarea acestor mașini în regimul general de plată, urmărim oferirea unei șanse egale tuturor bucureștenilor de a găsi un loc de staționare și deblocarea zonelor aglomerate. 3. Finalizarea etapei de stimulare și sprijin. Evoluția pozitivă a pieței auto și gradul ridicat de adoptare a vehiculelor nepoiuante arată că măsura de sprijin si-a atins scopul inițial. În acest stadiu, prioritățile administrative trebuie să se orienieze către fluidizarea circulației și susținerea serviciului public prin aplicarea reguiilor de tarifare tuturor utilizatorilor, fără excepții care perturbă gestiunea parcajelor. 4. Încetarea beneficiilor și claritatea administrativă. Pentru a asigura o aplicare imediată a noilor reguli și pentru a răspunde corect provocărilor operaționale, proiectul prevede încetarea de drept a tuturor beneficiilor acordate anterior. Este o măsură necesară pentru a restabili ordinea în sistemul de parcare și pentru a elimina orice tratament preferenția! care nu mai are o justificare tehnică sau socială”, a explicat Ciucu.

Ciucu va cere Consiliului General al Municipiului București (CGMB) să elimine o hotărâre care le permite jurnaliștilor să parcheze gratuit în București, inclusiv la instituțiile de cultură, dar și să intre gratis la evenimentele culturale organizate de Primărie.

El a explicat că astfel de beneficii, oferite unor anumite categorii profesionale, ar trebui regândite, astfel încât regulile să fie aceleași pentru toți și spațiul public să fie folosit corect.

Totuși, primarul a adus argumente doar pentru eliminarea parcării gratuite, nu și pentru accesul gratuit la evenimente culturale. În privința parcării, el a spus că:

numărul mașinilor care beneficiază de gratuitate a crescut mult și pune presiune pe locurile de parcare, așa că nu mai este corect să rămână gratuit pentru unii;

parcarea gratuită face ca locurile să fie ocupate mai mult timp, iar alți oameni găsesc mai greu loc;

pentru o administrare mai bună, toți șoferii ar trebui să respecte aceleași reguli și să plătească;

eliminarea acestor beneficii ar ajuta la o mai bună organizare a traficului și a parcărilor.