Miliardarul Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, despre proprietățile sale și afacerile pe care le deține în Africa.

Omul de afaceri a precizat că de-a lungul timpului a achiziționat mai multe terenuri pe continentul african, însumând aproximativ 21.000 de hectare, și că acestea necesită îngrijire zilnică, scrie iamsport.ro.

Miliardarul român a explicat că pasiunea sa pentru vânătoare îl duce frecvent în Africa și că proprietatea din Namibia reprezintă doar o parte din investițiile sale.

El a menționat că plănuiește să mai cumpere încă o proprietate, probabil în Botswana, și că Africa l-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere.

Ion Țiriac a mai spus că în Platoul Masai, din Tanzania, oamenii trăiesc în continuare conform tradițiilor de acum o sută de ani, iar șeful tribului are dreptul la viață și la moarte.

În cadrul interviului, Țiriac a subliniat că întreținerea proprietăților sale din Namibia implică efort zilnic și că vizitele sale frecvente pe continent sunt legate atât de afaceri, cât și de pasiunea pentru vânătoare.

„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi. (…) În Africa merg des, pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a mărturisit Ion Țiriac pentru iAMsport Magazine.

Suprafața de 21.000 de hectare pe care Ion Țiriac o deține în Namibia poate fi comparată cu dimensiunea unor orașe mari din România.

Bucureștiul are aproximativ 22.800 de hectare, ceea ce arată că proprietatea sa este aproape cât întreaga capitală a țării. Situația este similară și în cazul Timișoarei, care are între 20.800 și 21.000 de hectare, diferențele fiind minime.

La nivel de țară, Namibia are aproximativ 824.000 km², adică 82,4 milioane de hectare, iar cele 21.000 de hectare pe care le deține reprezintă aproximativ 0,025% din suprafața totală a statului african. mare.

Valoarea unei astfel de proprietăți, precum cea achiziționată de Ion Țiriac depășește cinci milioane de dolari. Potrivit Forbes, averea lui Ion Țiriac se ridică la aproximativ 2,3 miliarde de dolari.