La vârsta de 86 de ani, Ion Țiriac demonstrează că rămâne unul dintre cei mai activi și vizionari oameni de afaceri din România. Fostul mare sportiv a demarat procedurile pentru demolarea clădirilor Țiriac Auto din zona Expoziției, o zonă considerată una dintre cele mai valoroase și dinamice din Capitală.

Demersul reprezintă prima etapă a unui proiect imobiliar de anvergură, pe care omul de afaceri îl pregătește de mai mulți ani. Pe terenul de aproape șapte hectare, unde funcționează în prezent showroom-uri și service-uri auto, Țiriac intenționează să construiască un complex urban multifuncțional: clădiri de birouri, spații rezidențiale, un centru comercial, zone de agrement și un hotel.

Potrivit informațiilor disponibile, investiția s-ar putea ridica la câteva sute de milioane de euro, urmând să transforme complet aspectul și funcționalitatea cartierului aflat în apropierea centrului expozițional Romexpo.

Planurile lui Ion Țiriac pentru dezvoltarea zonei Expoziției nu sunt recente. Surse din cadrul companiei au precizat că ideea a fost conturată încă din 2019, iar terenurile sunt deja în proprietatea grupului Țiriac Holding. Prin acest proiect, omul de afaceri ar dori să aducă un nou concept de urbanism modern, care să îmbine locuirea, businessul și recreerea într-un singur spațiu integrat.

Primele schițe arată că proiectul ar putea cuprinde 27 de tronsoane de clădiri, unele cu înălțimi de până la 20 de etaje, configurate într-un ansamblu cu design contemporan, dotat cu spații verzi, zone pietonale și infrastructură modernă.

Deși documentația pentru demolarea vechilor construcții a fost depusă, reprezentanții companiei au precizat că nu există, deocamdată, un termen concret pentru demararea lucrărilor.

„În momentul de față, s-au depus documentele de obținere a autorizației de demolare. Este o opțiune, însă nu avem planuri, la modul realist, de a demola sau de a face altceva. Nu avem un proiect pentru următorii 3-4 ani pentru Expoziției. În plus, autorizațiile de demolare nu au un termen de expirare. Momentan, concentrarea Țiriac Imobiliare va fi pe Timișoara și, probabil, Brașov”, au transmis reprezentanții Țiriac Holding.

Zona Expoziției, una dintre cele mai căutate din București, a devenit în ultimii ani un punct de interes pentru marile companii de real estate. Prin proiectul anunțat, Ion Țiriac își propune să aducă acolo un nou centru urban de referință, care să îmbine luxul, funcționalitatea și sustenabilitatea.

Deși lansarea efectivă a proiectului nu pare iminentă, demersurile actuale arată intenția clară a lui Țiriac de a reconfigura zona și de a extinde portofoliul companiei sale în domeniul dezvoltărilor imobiliare de top.