Omul de afaceri Ion Țiriac a dezvăluit la „Prietenii lui Ovidiu” un obicei la care nu a putut renunța de peste patru decenii, în ciuda vârstei înaintate. Fostul mare tenismen a mărturisit că pilotajul reprezintă „singurul lux” de care continuă să se bucure, explicând că preferă să călătorească cu avionul privat pentru a evita aglomerația din aeroporturi.

De aproximativ 40 de ani are acest stil de viață și că deține mai multe aeronave, deși întreținerea lor implică costuri ridicate, inclusiv din cauza scumpirii kerosenului.

El deține trei avioane, care necesită frecvent reparații și o logistică complexă, motiv pentru care colaborează cu o companie specializată în operarea lor. Totodată, el ar fi explicat că zborurile lungi necesită mai mulți piloți și că, deși este licențiat, nu zboară întotdeauna singur, fiind însoțit de echipaj complet.

Afaceristul a mai spus că în timpul zborurilor are la dispoziție și spațiu de odihnă în aeronavă, ceea ce îi permite să se relaxeze pe parcursul călătoriilor lungi. Lui Țiriac îi place în mod deosebit momentul decolării, pe care îl consideră rapid și spectaculos, dar a subliniat că pilotajul rămâne o activitate ce necesită vigilență permanentă.

Țiriac își menține licența de pilot prin evaluări periodice și simulatoare de zbor, considerând că vârsta nu reprezintă un impediment atâta timp cât sunt respectate cerințele medicale și de pregătire.

„Singurul mare lux care îl am e că mai călătoresc cu avionul privat. Adică nu-mi mai place să stau în aeroporturi, nu-mi mai place asta și o fac de 40 de ani deja. Am vreo trei, dar nu-mi folosește pentru că mereu trebuie să mai repare unul, să mai repare altul. Ești obligat. Ce e în Europa, în general pilotez eu cu un căpitan. Dar, de exemplu, la un voiaj din ăsta ai nevoie de trei piloți. După opt ore ai nevoie de trei piloți, deci eu figurez ca pilot acolo! Nu, nu, sunt permanenți. Compania Țiriac Air se ocupă de toate avioanele. Unii au ieșit la pensie dintre toți cei cu care am început acum 30 și ceva de ani. Acum o fac cu o companie austriacă. Cu kerosenul se descurcă celălalt pilot care își face treburile astea. Eu în general zbor pe partea stângă, unde zboară căpitanul. Restul să vorbească cu radioul, cu toate treburile astea. Atât timp cât un pilot are medicalul și cât își face lecțiile în cușcă (simulator), că în fiecare an eu trebuie să mă duc în cușcă…. Cât iei simulatorul și iei medicalul, nu mai contează vârsta!”, a mărturisit Țiriac.

Ion Țiriac a rămas atașat preparatelor tradiționale românești, deși a avut ocazia să mănânce în unele dintre cele mai exclusiviste restaurante din lume. Potrivit declarațiilor făcute de verișoara sa, Mariana Stanciu, omul de afaceri ar prefera în continuare mâncarea simplă, cu gust autentic ardelean.

Miliardarul nu este pretențios când vine vorba de alimentație, el obișnuiește să consume frecvent mămăligă cu brânză, cârnăciori, alături de diverse ciorbe, precum cea de burtă, de fasole sau de legume. Invitații săi adoptă același stil culinar, bazat pe preparate tradiționale, evitând „fandoselile”.

Țiriac nu ar renunța vreodată la preparatele specifice sărbătorilor românești, precum sarmalele, cozonacul și micii, care se regăsesc constant pe masa sa.

Preferința sale pentru mâncăruri mai consistente ar proveni din familie, fiind asociată cu originile mamei sale, Ecaterina, din zona Alba Iulia, unde bucătăria tradițională este mai grasă, a explicat verișoara sa.

Totuși, ea ar fi subliniat că omul de afaceri își adaptează în prezent obiceiurile alimentare din motive de sănătate, chiar dacă ar fi tentat să revină la meniurile mai consistente din trecut.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretențios la mâncare. Preferă mămăliguța cu brânză, cârnăciori și kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiționale. De fapt, și invitații lui tot așa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face și o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă și de sănătate și de siluetă. Probabil a moștenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obișnuite în Ardeal”

Țiriac a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că a renunțat definitiv la tenis și la alergări de la vârsta de 43 de ani, dar își menține echilibrul printr-un stil de viață moderat, inclusiv prin post intermitent.