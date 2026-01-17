Ion Țiriac a fost mult timp considerat cel mai bogat român, însă a fost depășit în clasamentul realizat de Forbes. Pe primul loc au ajuns Ion Stoica, în vârstă de 60 de ani, și Matei Zaharia, în vârstă de 40 de ani, cofondatori ai companiei Databricks.

Forbes estimează că fiecare dintre cei doi are o avere de 2,5 miliarde de dolari. În același clasament, Ion Țiriac ar fi pe locul al treilea, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari. Această schimbare s-a produs încă de anul trecut.

Databricks este o companie din domeniul datelor, analizei și inteligenței artificiale, fondată în 2013, cu aproximativ 8.000 de angajați.

În cazul lui Ion Țiriac, averea este construită în principal din afaceri în mai multe domenii, inclusiv imobiliare, servicii bancare și auto.

După apariția informațiilor din top, Ion Țiriac a oferit o reacție într-un interviu la Antena Stars. El a spus că vede lucrurile prin două idei simple și că banii nu sunt neapărat un scop în sine.

Miliardarul a declarat că există două filozofii și a explicat că, în opinia lui, banii nu aduc fericirea. Tot el a transmis că banii pot fi o modalitate de a face mai puțin, iar cu cât cineva are mai mulți bani, cu atât face mai puțin în viață.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, a declarat Ion Țiriac într-un interviu acordat la o emisiune de la Antena Stars.

Potrivit Forbes, în clasamentul celor mai bogați oameni din lume ar apărea șase români. Ion Stoica și Matei Zaharia sunt menționați la poziția 1.462, iar Ion Țiriac la poziția 1.688.

În continuare sunt amintiți Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman. Dragoș Pavăl este indicat pe locul 1.763, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl pe locul 2.479, cu o avere de 1,3 miliarde de dolari.

În listă apare și Daniel Dineș, fondatorul UiPath, despre care se menționează că are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari și se află pe locul 2.356, conform Forbes.