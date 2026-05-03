Ion Țiriac a explicat că întreaga sa viață a fost ghidată de dorința de a se autodepăși constant, atât în sport, cât și în plan personal. De asemenea, fostul mare sportiv a adus în discuție și legea care permite redirecționarea a 20% din impozitul pe profit către domenii precum sportul, educația, sănătatea, biserica și arta.

Acesta a menționat că legea a fost inițiată de el și aprobată cu sprijinul fostului premier Victor Ponta, oferind contribuabililor posibilitatea de a direcționa o parte din impozit către proiecte de interes public.

Omul de afaceri a explicat că, prin acest mecanism, sunt finanțate proiecte importante, inclusiv construirea unui spital psihiatric care ar urma să fie cel mai mare din România. Proiectul este realizat din fonduri private direcționate către un obiectiv public și are o valoare estimată la aproximativ 16 milioane de euro.

„Nici nu știam până acum câteva luni, că nu mai ai voie, Slavă Domnului, îmi fac cruce că n-au anulat legea aia că terminam sportul complet. Dumneata plătești tot impozitul și pe urmă te duci la ANAF și spui: Domnule, eu am plătit tot impozitul. Ia din ăia 20%, dă spitalului ăsta. Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital care-i un spital psihiatric care este cel mai mare din România, o să fie, și costă vreo 16 milioane”, a mai spus fostul mare sportiv.

Țiriac a detaliat și dificultățile întâmpinate în derularea proiectului, menționând că pentru suma totală trebuie achitată și o taxă pe valoare adăugată de aproximativ 4 milioane de euro. Acesta a ridicat problema utilității unei astfel de cheltuieli, în condițiile în care acești bani ar putea fi folosiți pentru dezvoltarea altor proiecte.

„Firește. Dați-vă seama că noi la 16 milioane trebuie să plătim undeva la 4 milioane TVA. Păi cum, de ce? Cu ăia 4 milioane îi am… Dar de ce să plătești 4 milioane când cu 4 milioane ăia poți să faci altceva?”, a subliniat Țiriac.

Referitor la controalele ANAF, Ion Țiriac a precizat că a discutat direct cu reprezentanții instituției și că fundația sa beneficiază de o evaluare pozitivă. Potrivit acestuia, autoritățile fiscale au transmis că nu există nicio problemă în activitatea desfășurată, întrucât, în urma tuturor verificărilor, s-a constatat că nu a beneficiat personal de fonduri, ci a direcționat constant resurse către proiecte.

„Atâta timp cât am vorbit și cu ANAF-ul, care culmea zice: Domnu’ Țiriac, dumneata cu fundația dumitale la noi ai o bulină verde. N-ai niciun fel de problemă și n-ai niciun fel de problemă pentru că în toate verificările, dumneata n-ai luat niciodată un leu. Ai tot dat, ai tot dat cu fundația”, a conchis acesta.

Declarațiile sale vin în contextul unor verificări fiscale care au vizat modul în care sunt gestionate fondurile prin fundație, însă concluziile autorităților indică faptul că activitatea desfășurată respectă regulile, iar implicarea sa s-a concretizat prin contribuții constante către inițiative de interes public.