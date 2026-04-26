Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, este una dintre cele mai cunoscute personalități din România, atât în sport, cât și în mediul de afaceri. Născut pe 9 mai 1939, la Brașov, fostul sportiv și actual om de afaceri își reconstruiește public, cu o remarcabilă claritate, parcursul de viață marcat de lipsuri severe, muncă timpurie și transformări radicale.

Țiriac își amintește că a trăit direct efectele celui de-Al Doilea Război Mondial, experiențe care i-au influențat profund percepția asupra conflictelor armate. Imaginile cu bombardamente și frica specifică acelei perioade au rămas repere definitorii în memoria sa.

Perioada anilor ’50 a fost, însă, cea mai dificilă din punct de vedere al supraviețuirii. Lipsurile alimentare severe au marcat profund copilăria sa, iar foametea era o realitate zilnică.

Țiriac descrie această etapă ca fiind una în care hrana era extrem de limitată, uneori redusă la alimente de bază împărțite pe parcursul unei zile întregi. Această experiență a devenit, în timp, un element definitoriu pentru disciplina sa ulterioară.

„Vă dau cuvântul meu că nu regret o zi din viața mea! Adică, dacă aș face-o din nou și aș face-o altfel… Dar având în vedere vârsta care o am… Eu am trăit Al Doilea Război Mondial. Eu îmi aduc aminte avioanele, bombele și toate astea. De asta nu-mi place mie războiul. Mie războiul nu-mi place și de abia aștept ca domnul Trump să le termine pe toate. Însă, nu că a fost grea viața și am pornit de jos. În anii ’50 la început am făcut foame mare. Foame, foame! La cartoful care îl împărțeai pentru prânz și seară. Și nu mint. Între anii ’50, când a murit taică-meu, până în ’53-’54, ăla era cartoful. Asta era foamea. Foame, foame! Dar te-a întărit foamea aia și te-a făcut să muncești, să nu știu ce, să nu știu cum…”, spus Ion Țiriac pentru GSP.

În ultimii ani, Ion Țiriac a atras atenția și prin investiții în patrimoniul istoric. Un exemplu notabil este achiziția și restaurarea unui cavou vechi din Cimitirul Bellu, un loc cu valoare istorică și arhitecturală ridicată.

Construcția, realizată inițial în secolul al XIX-lea, este supusă unui amplu proces de reabilitare, cu respectarea normelor impuse de autoritățile culturale. Proiectul include restaurarea elementelor arhitecturale și reorganizarea spațiului funerar.

Țiriac a declarat că intenționează ca acest spațiu să devină loc de familie, inclusiv pentru reînhumarea părinților săi.

Cimitirul Bellu, supranumit și „Grădina cu Suflete a Baronului Bellu”, este unul dintre cele mai importante spații funerare monumentale din România, recunoscut pentru concentrarea ridicată de sculpturi și monumente istorice de valoare artistică și arhitecturală.

În anul 2022, un cavou istoric a fost scos la vânzare, fiind vorba despre monumentul care a a aparținut familiei J.N. Alexandrescu – o familie înstărită a Bucureștiului din secolul al XIX-lea. Acesta datează din anul 1864.

Ion Țiriac a achiziționat monumentul contra sumei de 170.000 de euro, suma solicitată de proprietar, fără a ezita în fața valorii istorice și simbolice a construcției.

Cavou amplasat în zona centrală a Cimitirului Bellu, pe aleea principală, se află în proximitatea unor nume istorice importante ale aristocrației românești, precum Cantacuzino, Șuțu, Ghica sau Aslan.

Cimitirul a fost înființat pe un teren de 15 hectare donat de baronul Barbu Bellu, fost ministru al Cultelor și Justiției, devenind ulterior cel mai important cimitir monumental al Bucureștiului.

Element arhitectural / caracteristică Descriere Stil arhitectural Neoclasic, bine conservat, specific secolului XIX Ușă decorativă Realizată prin sculptură detaliată, cu elemente ornamentale Ornamente din piatră Elemente lucrate manual, cu valoare artistică și decorativă Structură generală Monument funerar de tip monumental, integrat într-un ansamblu de tip grădină Suprafață totală Aproximativ 60 metri pătrați (inclusiv zona de grădină funerară)

Noul proprietar a inițiat un proiect de refacere a cavoului, care include utilizarea de materiale precum marmura și granitul, cu respectarea normelor de conservare a patrimoniului.

Potrivit informațiilor disponibile, proiectul ar urma să includă:

12 cripte subterane

6 cripte supraterane

Orice intervenție asupra unui monument istoric din Cimitirul Bellu necesită aviz din partea Ministerului Culturii, conform legislației privind protejarea patrimoniului cultural.

Pe lângă restaurarea monumentului, Ion Țiriac ar fi luat în calcul și mutarea rămășițelor părinților săi în acest cavou. Tatăl său, Ioan Țiriac, a murit când acesta avea doar 10 ani, eveniment care a marcat profund parcursul său de viață.