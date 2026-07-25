Republica Moldova a lansat un nou program de privatizare. Investitorii pot cumpăra fabrici, un hotel și edituri de stat
SURSA FOTO: Dreamstime/Republica Moldova
Republica Moldova a anunțat noi oportunități de privatizare care vizează mai multe active aflate în proprietatea publică a statului, din domenii precum industria, sectorul imobiliar, editurile și producția chimică. Informația a fost transmisă de Agenția de Investiții din Republica Moldova, care a precizat că procesele de privatizare sunt organizate de Agenția Proprietății Publice.
Republica Moldova scoate la privatizare mai multe active ale statului
Printre activele scoase la privatizare se numără Întreprinderea de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, Întreprinderea de Stat „Hotel Zarea”, Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”, Editura Didactică de Stat „Lumina” și Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”.
Întreprinderea de Stat „Fabrica de Sticlă din Chișinău” este oferită spre privatizare prin concurs investițional, sub forma unui complex patrimonial unic.
Potrivit autorităților, fabrica are un profil de producție activ, beneficiază de infrastructură existentă și dispune de potențial pentru consolidarea poziției sale ca producător regional competitiv.
Prețul inițial de expunere este de 773 de milioane de lei moldovenești.
Conform caietului de sarcini, investitorul care va câștiga concursul va trebui să realizeze investiții minime de peste 20,5 milioane de euro în termen de trei ani.
Procedura se va desfășura în două etape, care includ evaluarea documentelor și a ofertelor depuse. Câștigătorul va fi desemnat în funcție de prețul oferit și de angajamentele investiționale asumate, în conformitate cu regulile concursului.
Ofertele pentru această întreprindere pot fi depuse până la 30 septembrie 2026, ora 17:00, ora Chișinăului, la sediul Agenției Proprietății Publice.
Hotel Zarea, Editura Știința și Editura Lumina sunt scoase la licitație
Agenția Proprietății Publice a anunțat și organizarea unei licitații pentru privatizarea altor active ale statului. Printre acestea se află Întreprinderea de Stat „Hotel Zarea”, situată în centrul municipiului Chișinău, cu un preț inițial de vânzare de 106 milioane de lei moldovenești.
De asemenea, sunt scoase la vânzare Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”, cu un preț inițial de 6,3 milioane de lei moldovenești, și Editura Didactică de Stat „Lumina”, cu un preț inițial de 530.000 de lei moldovenești.
Ofertele pentru aceste active pot fi depuse până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chișinăului, iar licitația este programată pentru 20 august 2026.
Autoritățile au anunțat o licitație separată pentru privatizarea Întreprinderii Experimentale Chimice „Izomer”, oferită tot ca un complex patrimonial unic. Prețul inițial de vânzare este de 9,5 milioane de lei moldovenești.
Cererile de participare trebuie depuse cel târziu până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chișinăului, iar licitația va avea loc pe 20 august 2026, la Chișinău.
Cine poate participa la procesul de privatizare
Participarea este deschisă, în condițiile prevăzute de legislație, persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova, persoanelor fizice și juridice străine integral private, apatrizilor și asociațiilor de participanți eligibili.
Prin privatizarea acestor active, autoritățile din Republica Moldova urmăresc utilizarea mai eficientă a proprietății publice, atragerea investițiilor private și crearea condițiilor pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor și activelor selectate.
Agenția de Investiții din Republica Moldova a precizat că sprijină promovarea acestor oportunități investiționale atât pe plan național, cât și internațional și rămâne disponibilă pentru a furniza informații generale despre mediul investițional din țară și pentru a facilita accesul la contactele instituționale relevante.
„Agenţia de Investiţii sprijină diseminarea naţională şi internaţională a acestor oportunităţi investiţionale şi rămâne disponibilă pentru a oferi informaţii generale privind mediul investiţional al Republicii Moldova şi pentru a facilita accesul la contactele instituţionale relevante”, a transmis Agenția de Investiții din Republica Moldova.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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