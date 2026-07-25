99% dintre companii consideră securitatea IT esențială. De ce investesc tot mai mult în protecția cibernetică

Securitatea cibernetică nu mai este privită doar ca o metodă de apărare împotriva atacurilor informatice, ci ca un element strategic pentru dezvoltarea companiilor. Un studiu global realizat de Kaspersky arată că aproape toate organizațiile consideră securitatea IT o componentă esențială a afacerii, iar investițiile în acest domeniu contribuie la protejarea datelor, adoptarea în siguranță a noilor tehnologii și creșterea rezilienței financiare.

Transformarea digitală accelerată, utilizarea tot mai extinsă a serviciilor cloud, dezvoltarea inteligenței artificiale și automatizarea proceselor determină organizațiile să acorde o importanță tot mai mare securității cibernetice.

Potrivit celui mai recent studiu realizat de Centrul de Cercetare Internă al Kaspersky, 99% dintre companii consideră că securitatea IT reprezintă o componentă esențială a afacerii, fiind privită nu doar ca un mijloc de protecție împotriva amenințărilor informatice, ci și ca o investiție strategică pe termen lung.

Studiul a fost realizat în rândul a 1.800 de factori de decizie și specialiști IT și cybersecurity din organizații din 18 țări, care activează în domenii precum IT, producție, finanțe, retail și comerț en-gros.

Rezultatele cercetării arată că principalul avantaj al investițiilor în securitate cibernetică este protejarea datelor companiei.

Nu mai puțin de 35% dintre respondenți au indicat protecția informațiilor sensibile drept cel mai important beneficiu de business obținut în urma consolidării securității IT. În contextul în care companiile gestionează volume tot mai mari de date despre operațiuni și clienți, securizarea acestora contribuie atât la reducerea riscurilor cibernetice, cât și la respectarea cerințelor legislative privind confidențialitatea și continuitatea activității.

Pe locul al doilea în clasamentul beneficiilor se află posibilitatea adoptării în siguranță a noilor tehnologii.

Peste 27% dintre participanți consideră că investițiile în securitate cibernetică permit implementarea fără riscuri majore a serviciilor cloud, a soluțiilor bazate pe inteligență artificială și a automatizării proceselor de business.

Autorii studiului atrag atenția că tehnologiile emergente aduc numeroase oportunități pentru dezvoltarea companiilor, însă extind și suprafața de atac pentru infractorii cibernetici. În plus, ritmul rapid în care angajații adoptă noile instrumente digitale poate depăși capacitatea organizațiilor de a implementa mecanisme eficiente de control și guvernanță IT.

Cercetarea evidențiază și impactul economic al investițiilor în securitate IT.

Aproape 24% dintre respondenți consideră că îmbunătățirea securității cibernetice contribuie direct la diminuarea riscurilor financiare și la evitarea pierderilor neprevăzute.

Totodată, 23% dintre participanți apreciază că este mult mai avantajos pentru o companie să prevină un atac cibernetic decât să suporte costurile generate de gestionarea consecințelor unui incident informatic. Același procent consideră că securitatea cibernetică reprezintă un factor esențial pentru dezvoltarea sigură și sustenabilă a afacerii.

Studiul arată că percepția asupra securității IT diferă în funcție de experiențele recente ale organizațiilor.

Companiile care nu au trecut prin incidente informatice în ultimul an pun accent pe eficiența operațională și conformitatea cu reglementările.

În schimb, organizațiile care au fost afectate de atacuri cibernetice acordă o importanță mai mare implementării în siguranță a tehnologiilor noi, reducerii riscurilor financiare, limitării erorilor umane și consolidării avantajului competitiv.

Pentru creșterea nivelului de protecție împotriva amenințărilor informatice, experții Kaspersky recomandă utilizarea unor informații actualizate privind amenințările cibernetice, astfel încât echipele de securitate să poată identifica rapid riscurile și să răspundă eficient incidentelor.

De asemenea, compania recomandă implementarea soluțiilor din gama Kaspersky Next, care includ funcții de protecție în timp real, monitorizare a amenințărilor și instrumente de investigare și răspuns bazate pe tehnologii EPP, EDR și XDR. Aceste soluții permit organizațiilor să își adapteze nivelul de securitate în funcție de nevoile și resursele disponibile.

Potrivit studiului, securitatea IT este tot mai des asociată cu reziliența organizațională și cu capacitatea companiilor de a susține transformarea digitală în condiții de siguranță, devenind un element-cheie pentru competitivitate și dezvoltare pe termen lung.