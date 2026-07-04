Top 10 cei mai bogați oameni din lume. Cine conduce topul Forbes în iulie 2026

Un nou clasament al celor mai bogați oameni din lume aduce schimbări spectaculoase. Elon Musk a intrat în istorie ca primul trilionar, în timp ce alți giganți ai tehnologiei au pierdut zeci de miliarde de dolari într-o singură lună. Iată cine conduce topul Forbes în iulie 2026 și cine a coborât dramatic.

Doar doi dintre cei mai bogați zece oameni ai lumii și-au majorat averea în ultima lună, în contextul unei vânzări masive de acțiuni din sectorul tehnologic.

Forbes monitorizează averile miliardarilor din întreaga lume încă din 1987. Pentru clasamentul anual publicat în martie 2026, publicația a identificat 3.428 de miliardari la nivel global. La 1 iulie 2026, averea cumulată a primilor zece cei mai bogați oameni ai lumii era estimată la 2,951 trilioane de dolari, cu 37 de miliarde de dolari mai mult decât în luna precedentă.

Întrucât valorile acțiunilor se modifică permanent, averile nete ale miliardarilor fluctuează de la o zi la alta, iar Forbes actualizează aceste informații în timp real prin clasamentul „Real-Time Billionaires”.

Printre aceștia se află Elon Musk, care a devenit în iunie primul trilionar din istorie. Listarea la bursă a companiei SpaceX a contribuit decisiv la această performanță, crescând averea fondatorului producătorului de rachete cu aproximativ 218 miliarde de dolari în ultimele 30 de zile. La 1 iulie 2026, ora 00:00 (ora estică), averea sa era estimată la aproximativ 1,053 trilioane de dolari.

În timp ce Musk și-a consolidat poziția de lider, ceilalți membri ai topului au traversat o perioadă mai dificilă. Averea lor cumulată s-a diminuat cu aproximativ 181 de miliarde de dolari, pe fondul declinului pieței tehnologice. Indicele Nasdaq a scăzut cu aproape 3% în luna iunie, de aproape trei ori mai mult decât reculul de aproximativ 1% înregistrat de indicele S&P 500.

Elon Musk este acum de peste trei ori și jumătate mai bogat decât ocupantul locului al doilea, Larry Page, cofondatorul Google. Averea lui Page a scăzut cu aproximativ 18 miliarde de dolari, ajungând la 291 de miliarde de dolari, în contextul în care acțiunile Alphabet s-au depreciat cu 6%.

Și Sergey Brin, celălalt cofondator al Google, a pierdut aproximativ 16 miliarde de dolari, averea sa fiind estimată la 269 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, Page și Brin și-au păstrat locurile doi și trei în clasament.

Jeff Bezos a rămas pe poziția a patra, deși averea sa s-a redus cu aproximativ 28 de miliarde de dolari, până la 249 de miliarde de dolari. Scăderea a venit pe fondul prăbușirii cu 12% a acțiunilor Amazon.

Cel mai mare perdant al lunii iunie a fost Larry Ellison. După ce în luna mai își majorase averea cu aproximativ 71 de miliarde de dolari, datorită unei creșteri de 40% a acțiunilor Oracle, în iunie situația s-a inversat. Titlurile companiei au scăzut cu 35%, iar averea lui Ellison s-a diminuat cu aproximativ 84 de miliarde de dolari, până la 192 de miliarde de dolari. Drept urmare, acesta a coborât de pe locul al cincilea pe poziția a șaptea, după ce pentru scurt timp fusese chiar a doua cea mai bogată persoană din lume la începutul lunii iunie.

Scăderea averii lui Ellison le-a permis lui Michael Dell și Mark Zuckerberg să urce câte un loc în clasament, ajungând pe pozițiile cinci și șase. Totuși, nici ei nu au fost feriți de pierderi. Averea lui Zuckerberg s-a redus cu aproximativ 24 de miliarde de dolari, până la 194 de miliarde de dolari, pe fondul unei scăderi de 11% a acțiunilor Meta.

Michael Dell a înregistrat o diminuare mai modestă, de aproximativ 9 miliarde de dolari, averea sa fiind estimată la 235 de miliarde de dolari. Acțiunile Dell Technologies au crescut cu 3%, însă cele ale Broadcom, compania care a preluat VMware în 2023, au scăzut cu 15%.

Francezul Bernard Arnault, președintele grupului LVMH, și-a păstrat locul al nouălea în clasament. În afară de Elon Musk, el a fost singurul membru al topului 10 care nu și-a diminuat averea în luna iunie, aceasta rămânând la aproximativ 147,9 miliarde de dolari.

În schimb, Steve Ballmer, fostul director general al Microsoft, a ieșit din top 10 după ce averea sa a scăzut cu aproximativ 20 de miliarde de dolari, până la 121 de miliarde de dolari. Declinul a fost influențat de scăderea cu 17% a acțiunilor Microsoft, compania cofondată de Bill Gates, care ocupă în prezent locul 19 în clasamentul mondial, cu o avere estimată la 106 miliarde de dolari. Ballmer a coborât astfel de pe locul 10 până pe poziția a 15-a.

Locul rămas liber în top 10 a fost ocupat de Warren Buffett, a cărui avere a crescut cu aproximativ 8 miliarde de dolari, ajungând la 147,8 miliarde de dolari, pe fondul unei aprecieri de 5% a acțiunilor Berkshire Hathaway. Tot în această perioadă, Wall Street Journal a relatat că Buffett a decis să amâne donația anuală de acțiuni Berkshire Hathaway către Fundația Gates până la finalizarea unei analize privind presupusele legături ale organizației cu Jeffrey Epstein.