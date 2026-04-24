Fostul tenismen și om de afaceri Ion Țiriac a declarat, într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor, că urmează să iasă la pensie în perioada imediat următoare.

Acesta a explicat că mai are două sau trei săptămâni până la momentul retragerii la pensie și că apropierea vârstei de 87 de ani îl face să își dorească mai mult timp pentru sine. El a arătat că va continua să călătorească, așa cum a făcut în ultimele decenii, însă cu mai multe dificultăți decât în trecut.

Ion Țiriac a comparat perioada actuală cu începuturile sale, când preocupările erau mult mai simple și țineau de lucruri de bază, precum echipamentul de joc sau lipsa resurselor. El a explicat că, în acea perioadă, problemele erau legate de lucruri concrete și imediate, în timp ce astăzi acestea sunt diferite și mai numeroase.

Ion Țiriac a afirmat că, odată cu înaintarea în vârstă, apar mai multe probleme și că nu mai este interesat de zona de business.

El a spus că intenționează să lase responsabilitățile în mâinile fiului său, care va continua activitatea. În același timp, a menționat că își dorește să se retragă treptat și să se concentreze pe alte lucruri.

Fostul sportiv a precizat că nu mai lucrează la fel de intens ca în trecut și că încearcă să reducă ritmul, chiar dacă acest lucru nu este ușor.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani. Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi, să vedem cum fac treaba asta”, a spus Ion Țiriac.

Ion Țiriac a rememorat și începuturile sale în tenis, perioadă marcată de lipsuri materiale și eforturi constante. El a arătat că a trecut prin momente dificile, inclusiv situații în care resursele erau limitate, iar accesul la echipamente era problematic. De asemenea, a amintit că, în acea perioadă, era nevoit să se descurce cu foarte puțin.