În doar două zile, activele fondurilor de pensii private obligatorii au scăzut cu miliarde de lei, pe fondul volatilității piețelor financiare internaționale. Specialiștii arată că impactul este resimțit mai ales de persoanele care s-au pensionat în această perioadă, în timp ce pentru ceilalți participanți pierderile sunt momentan doar pe hârtie și pot fi recuperate în funcție de evoluția piețelor.

După anunțul PSD privind retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, activele fondurilor de pensii Pilon 2 au scăzut cu 2,6 miliarde de lei în primele două zile ale săptămânii. În cazul persoanelor care s-au pensionat în acest interval, pierderea medie s-a ridicat la aproximativ 305 lei.

Fondatorul platformei desprepensiiprivate.ro, George Moț, a explicat că evoluțiile recente indică o deteriorare a contextului economic, influențată de criza politică internă, care se reflectă direct în performanța pensiilor private.

Situația vine după o altă perioadă dificilă pentru sistem, în luna martie Pilonul 2 înregistrând o scădere de aproximativ 7 miliarde de lei, cea mai mare din ultimii 18 ani. Evoluția a fost determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu, care au influențat piețele bursiere internaționale și au dus la creșterea costurilor de împrumut ale statului român.

Specialiștii atrag atenția că majorarea costului de finanțare al statului are efecte în lanț asupra economiei, influențând atât companiile, cât și populația. Președintele CFA România, Adrian Codîrlașu, a explicat că o creștere a costului de împrumut afectează capacitatea de finanțare a întregii economii, ceea ce se reflectă indirect și asupra pensiilor private.

„O creștere a costului de împrumut al statului va afecta negativ întreaga economie, va afecta capacitatea de împrumut atât a companiilor, cât și a persoanelor fizice”, a declarat Adrian Codîrlașu, președintele CFA România.

Titlurile de stat reprezintă aproximativ două treimi din investițiile fondurilor de pensii private, ceea ce face ca fluctuațiile acestora să aibă un impact direct asupra valorii activelor din Pilonul 2. Astfel, orice variație semnificativă pe piața obligațiunilor influențează imediat randamentele fondurilor.

La finalul lunii martie, activele totale din Pilonul 2 depășeau 212 miliarde de lei. Specialiștii subliniază însă că astfel de fluctuații pe termen scurt sunt normale, iar pierderile pot fi recuperate în timp, în funcție de stabilizarea piețelor financiare și a contextului politic.

În acest sens, este amintit faptul că și în 2025, după primul tur al alegerilor prezidențiale, sistemul a înregistrat pierderi temporare, care au fost ulterior recuperate odată cu stabilizarea situației politice.