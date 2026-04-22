Sistemul de pensii private din România include Pilonul II, componenta obligatorie administrată privat, unde o parte din contribuțiile sociale ale angajaților este direcționată către fonduri individuale. Aceste contribuții reprezintă 4,75% din totalul de 25% reținut pentru pensie.

Orice persoană care obține venituri impozabile și contribuie la asigurările sociale poate opta pentru aderarea la un fond de pensii administrat privat, în funcție de vârsta avută la momentul intrării în sistem. Ulterior, aceasta poate verifica online sumele acumulate în contul personal, fără a fi necesară deplasarea la sediile administratorilor de fonduri.

Pentru identificarea fondului la care este afiliat un participant, Autoritatea de Supraveghere Financiară pune la dispoziție o aplicație online. Utilizatorii trebuie să completeze datele personale, respectiv CNP-ul, numele și prenumele, precum și să confirme acordul privind prelucrarea datelor.

După validarea informațiilor, platforma indică fondul de pensii la care este repartizată persoana. Ulterior, accesul la detalii precum valoarea contului, istoricul contribuțiilor și randamentele obținute se realizează fie prin contactarea administratorului, fie prin autentificarea în contul online oferit de acesta.

Participanții la sistemul de pensii administrate privat au posibilitatea de a-și schimba fondul ales, în funcție de performanțele acestuia sau de preferințele personale. Procedura presupune contactarea noului administrator, care furnizează toate informațiile necesare transferului.

În cazul în care transferul este solicitat într-un interval mai mic de doi ani de la înscrierea inițială, legislația prevede aplicarea unei penalități. Această măsură are rolul de a descuraja migrarea frecventă între fonduri și de a asigura stabilitatea sistemului.

Datele oficiale indică o evoluție semnificativă a pieței de pensii private. Potrivit unui comunicat transmis de ASF la începutul anului, activele totale ale fondurilor au ajuns la 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de anul precedent.

Numărul participanților a crescut, de asemenea, într-un ritm constant. La finalul anului 2025, sistemul de pensii private număra 9,46 milioane de persoane, comparativ cu 9,12 milioane în 2024. Dintre acestea, 8,46 milioane contribuie la Pilonul II, iar aproximativ un milion sunt înscriși în Pilonul III, componenta facultativă.

Accesul digital la informații și transparența datelor contribuie la consolidarea încrederii în sistemul de pensii private, în contextul în care tot mai mulți români își monitorizează activ economiile pentru perioada de pensionare.

Tabel informativ – Sistemul de pensii private din România: