Situația pensiilor în România continuă să genereze nemulțumiri, iar cazul prezent evidențiază concret cum o pensie poate fi considerată insuficientă raportat la veniturile anterioare. Un pensionar care a lucrat peste trei decenii susține că se simte nedreptățit după calculul final al pensiei.

Acesta a declarat că:

„Mă simt nedreptățit și foarte nemulțumit pentru pensia care mi-a fost calculată. La momentul la care am depus dosarul primeam un salariu net de 3.500 lei”, pensionarul, subliniind discrepanța dintre venitul activ și pensia obținută.

Decizia de pensionare arată că suma finală este de 2.051 de lei, în condițiile în care persoana a atins vârsta standard de pensionare de 65 de ani și a acumulat un stagiu contributiv de 31 de ani și 5 luni.

Contextul general confirmă că situația nu este singulară. Pensia medie în România este de aproximativ 2.820 de lei, însă peste 2,8 milioane de pensionari primesc sub acest nivel. Mai mult, aproape 2 milioane de persoane au pensii sub 2.000 de lei, iar aproximativ 900.000 primesc pensia minimă de 1.281 de lei, scriu cei de la Newsweek.

Calculul pensiei se bazează pe două componente esențiale: punctajul acumulat din contribuții și punctele de stabilitate acordate pentru vechime. În cazul analizat, punctajul rezultat nu a fost suficient pentru o pensie mai mare.

Pensionarul a acumulat 21,8 puncte din contribuții, la care s-au adăugat punctele de stabilitate. Pentru perioada lucrată peste 25 de ani, acesta a primit 3,5 puncte de stabilitate, calculate astfel: 5 ani x 0,5 puncte plus 1,5 ani x 0,75 puncte.

În total, punctajul final a fost de 25,3 puncte. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei, ceea ce duce la un calcul simplu: 25,3 puncte x 81 lei = 2.050 lei pensie.

Un alt aspect important este raportul dintre pensie și salariu. În prezent, pensia medie reprezintă aproximativ 48% din salariul mediu pe economie. În cazul acestui pensionar, pensia reprezintă circa 57% din venitul anterior, ceea ce, statistic, este peste medie, dar percepția individuală rămâne una negativă.

Tabel explicativ: Cum se calculează pensia în cazul analizat:

Componentă calcul pensie Valoare / Explicație Puncte din contribuții 21,8 puncte Ani lucrați peste 25 ani 6 ani și 5 luni Puncte de stabilitate 3,5 puncte Calcul puncte stabilitate (5 ani × 0,5) + (1,5 ani × 0,75) Punctaj total 25,3 puncte Valoare punct de referință 81 lei Formula finală pensie 25,3 × 81 lei Pensie rezultată 2.050 – 2.051 lei Raport pensie vs salariu ~57% din venitul anterior Media națională raport ~48% din salariul mediu

Punctajul lunar este determinat prin raportarea venitului brut realizat la salariul mediu brut pe economie din anul respectiv. Acest mecanism explică de ce salariile considerate „decente” nu se traduc automat în pensii mari.

De exemplu, pentru un salariu brut de 6.000 de lei, raportat la un salariu mediu de 9.192 lei (valoare înregistrată la 1 aprilie 2026), punctajul lunar este de aproximativ 0,65 puncte.

Punctajul anual se obține ca medie a punctajelor lunare, iar punctajul total reprezintă suma punctajelor anuale pe întreaga perioadă de activitate.

În ceea ce privește punctele de stabilitate, legislația actuală prevede beneficii suplimentare pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani:

0,50 puncte/an între 25 și 30 de ani;

0,75 puncte/an între 30 și 35 de ani;

1 punct/an peste 35 de ani.

Aceste valori pot influența semnificativ pensia, însă în cazul prezent, perioada suplimentară nu a fost suficientă pentru un rezultat mai ridicat.

Tabel: Elemente esențiale în calculul pensiei analizate: