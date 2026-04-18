Reguli noi pentru retragerea banilor de la Pilonul III. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a actualizat cadrul legislativ aplicabil pensiilor facultative printr-o normă recent intrată în vigoare. Modificările vizează direct modul în care participanții își pot retrage economiile, dar și procedurile administrative aferente.

Scopul principal al noilor reglementări este simplificarea accesului la fondurile acumulate și creșterea flexibilității în gestionarea plăților.

Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea condiției minime de 90 de contribuții lunare pentru retragerea banilor.

Această cerință nu mai este necesară, ceea ce înseamnă că accesul la fonduri nu mai depinde de durata contribuției, ci strict de îndeplinirea condițiilor legale de eligibilitate.

Cine poate retrage banii din Pilonul III:

persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani;

persoanele încadrate în grad de invaliditate;

moștenitorii, în cazul decesului participantului.

ASF standardizează procesul de verificare a documentelor, eliminând opțiunile multiple de identificare.

Situație Cerințe obligatorii ASF Observații Identificare participant Doar carte de identitate valabilă Pașaportul nu mai este acceptat pentru retragerea banilor Acte acceptate pentru identificare Carte de identitate Elimină alternativele anterioare de identificare Reprezentare prin mandatar Acte de identitate ale titularului și mandatarului Ambele documente trebuie prezentate simultan Reprezentare legală Procură specială autentică sau documente echivalente Trebuie să dovedească dreptul de reprezentare Valabilitatea documentelor Toate documentele trebuie să fie în termen de valabilitate Documentele expirate nu sunt acceptate la depunere

Participanții care primesc pensia în tranșe beneficiază de mai mult control asupra modului de plată.

Pe durata plăților, aceștia pot solicita:

schimbarea tipului de plată (rate sau sumă unică);

ajustarea valorii ratelor;

modificarea metodei de plată (transfer bancar sau mandat poștal);

actualizarea datelor bancare, inclusiv IBAN-ul.

Pentru modificări este necesară depunerea unei cereri la administratorul fondului.

Documentele pot fi transmise prin mai multe metode:

direct la sediul administratorului;

prin poștă sau curier;

online, cu semnătură electronică calificată.

Administratorii fondurilor sunt obligați să proceseze cererile în maximum 5 zile lucrătoare, cu condiția ca documentația să fie completă.

Situație Cerințe obligatorii ASF Observații Identificare participant Doar carte de identitate valabilă Pașaportul nu mai este acceptat pentru retragerea banilor Acte acceptate pentru identificare Carte de identitate Elimină alternativele anterioare de identificare Reprezentare prin mandatar Acte de identitate ale titularului și mandatarului Ambele documente trebuie prezentate simultan Reprezentare legală Procură specială autentică sau documente echivalente Trebuie să dovedească dreptul de reprezentare Valabilitatea documentelor Toate documentele trebuie să fie în termen de valabilitate Documentele expirate nu sunt acceptate la depunere

Modificările aduse de ASF prin Norma 10/2026 marchează o schimbare importantă în funcționarea Pilonului III. Pe de o parte, participanții beneficiază de acces mai rapid și mai flexibil la economiile lor. Pe de altă parte, procesul administrativ devine mai standardizat și mai strict în privința documentelor.