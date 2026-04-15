Raiffeisen Bank integrează beneficiile programului de loialitate Smart Market direct în aplicația de mobile banking Smart Mobile, un pas important pentru o experiență digitală mai simplă și mai unitară pentru clienți.

Astfel, de la 15 mai 2026, aplicația Raiffeisen Smart Market nu va mai fi disponibilă ca aplicație de sine stătătoare, urmând a fi găzduită exclusiv în aplicația Raiffeisen Smart Mobile, devenind o funcționalitate integrată a acesteia. Clienții nu trebuie să facă niciun demers suplimentar, toate beneficiile Smart Market se vor regăsi în Smart Mobile.

Totodată, de la jumătatea lunii aprilie Raiffeisen Bank actualizează modalitatea de autorizare a plăților efectuate prin Smart Mobile. Toate plățile efectuate de clienții persoane fizice pot fi autorizate direct în Smart Mobile, folosind metodele de securitate standard – biometrie sau PIN – fără a mai fi necesară utilizarea SmartToken.

Această schimbare are ca obiectiv simplificarea și accelerarea procesului de autorizare, printr-o experiență mai clară, mai rapidă și unificată.

„Integrarea aplicației de loializare Smart Market în Smart Mobile reprezintă un pas important în strategia de simplificare a experienței digitale oferite clienților noștri. Prin reunirea funcționalităților de mobile banking cu beneficiile programului de loialitate, clienții au acum acces direct, dintr-o singură aplicație, la cashback, oferte, puncte și recompense. Noua soluție oferă o experiență intuitivă și unitară, cu o interfață clară și informații prezentate transparent. Beneficiile sunt ușor de identificat și valorificat, reducând numărul de aplicații și pașii necesari pentru accesarea serviciilor bancare și a avantajelor de loialitate. Astfel, interacțiunea cu banca devine mai rapidă, mai eficientă și mai relevantă pentru nevoile de zi cu zi ale clienților”, a declarat Cătălin Chirieac, Director Executiv Engagement & User Experience Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Integrarea Smart Market în Smart Mobile aduce clienților:

un singur punct de acces pentru banking și beneficii

experiență mai simplă și mai intuitivă în Smart Mobile

acces la plăți, beneficii, recompense, campanii relevante și alte funcționalități, integrate natural în experiența lor de zi cu zi

La ora actuală, programul de loialitate Smart Market reunește peste 190 de comercianți parteneri și peste 60 de campanii cu cashback, la care se adaugă reduceri la comercianți, cadouri la comenzi și campanii cu puncte de loialitate, puncte ce pot fi transformate în vouchere valorice, pot fi convertite în șanse la trageri la sorți cu premii sau folosite pentru susținerea campaniei de mediu prin plantarea de copaci.

Domeniile de activitate acoperite de comercianții parteneri cuprind: călătorii, casă și grădină, copii, divertisment, electro-IT, frumusețe, ieșiri în oraș, fashion, sănătate, sport și multe altele.

Aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank – Smart Mobile – a fost semnificativ îmbunătățită pe parcursul ultimului an. Interfața a fost redesenată, navigarea a devenit mai intuitivă, iar funcționalitățile noi sunt gândite pentru o experiență digitală mai eficientă și mai personalizată.

Pentru a rămâne relevantă și adaptată nevoilor reale ale clienților, aplicația a fost actualizată constant cu opțiuni și optimizări care fac interacțiunea cu banca mai simplă și cresc gradul de confort și eficiență în gestionarea operațiunilor bancare de zi cu zi.

Printre cele mai importante evoluții se numără:

♦ Pachet de cont gratuit destinat adolescenților cu vârsta între 14 și 17 ani, creat pentru a sprijini educația financiară în rândul tinerilor. Pachetul include o interfață specială a aplicației de mobile banking, cu secțiuni simplificate și intuitive pentru primii pași în gestionarea financiară.

♦ Funcționalitate multibanking, pentru integrarea conturilor Revolut, Banca Transilvania și BCR, oferind control complet al finanțelor dintr-o singură aplicație.

♦ Carduri virtuale de debit si credit emise instant din aplicație, ce pot fi folosite imediat la cumpărături, retrageri de la ATM fără card fizic sau cumpărături în rate fără dobândă.

♦ Plăți simplificate – transferuri rapide doar prin numărul de telefon. Raiffeisen Bank a aderat la sistemul național de plăți instant RoPay, oferind astfel clienților posibilitatea de a trimite și primi bani doar cu numărul de telefon, fără a mai introduce IBAN-ul destinatarului. Serviciul funcționează non-stop, este gratuit și disponibil direct în aplicația Smart Mobile, pentru transferuri rapide și sigure între băncile participante.

♦ Economisire avansată – proces intuitiv de deschidere depozite, simulator în aplicație și dobânzi speciale pentru fonduri noi.

♦ Asigurări 100% online – soluții rapide pentru călătorii, locuință și RCA Pensie facultativă – monitorizare în aplicație a soldului și a istoricului contribuțiilor.

♦ Chat 1:1, apeluri audio și video direct în aplicație cu experții Raiffeisen pentru achiziția și activarea produselor noi.

♦ Actualizarea datelor personale cu preluare automată a detaliilor direct de la Direcția Generală de Evidență a Populației (DGEP) – clienții eligibili persoane fizice își pot actualiza datele rapid și simplu, inclusiv folosind noua carte de identitate biometrică în Smart Mobile.